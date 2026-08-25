Fue radicado proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada en Colombia

Colombia

El proyecto radicado por el representante Luis Miguel López Aristizábal y Carol Borda del partido conservador, busca prohibir la maternidad subrogada en Colombia, procedimiento asistido en el que una mujer gesta un bebe para otra persona o pareja. Además de proteger a las gestantes y dirigir las sanciones contra quienes promueven, intermedian, financian y organizan esta práctica.

La iniciativa cuenta con 15 firmas de congresistas, entre ellos se destaca a la senadora cristiana Sara Castellanos, del partido del presidente Abelardo de la Espriella, Daniel Mauricio Monroy, representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico, y otros firmantes miembros del Centro Democrático y Cambio Radical.

“Como mujer provida, respaldo esta propuesta en defensa de la vida, la dignidad humana y la protección de las mujeres y los niños frente a un negocio construido alrededor de la capacidad reproductiva y del nacimiento. No podemos permitir que la vulnerabilidad económica de una mujer sea utilizada con fines comerciales, ni que un niño sea tratado como un producto”. Así lo comentó Carol Borda.

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Colombia y la práctica no regulada

En el país operan 44 clínicas especializadas en reproducción asistida, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), varias de ellas han expandido sus servicios para incluir la maternidad subrogada en su oferta, debido a que esta práctica no está regulada de manera integral en Colombia.

La Corte Constitucional ha hecho más de seis veces el llamado directo al Congreso de la República para que legisle sobre el tema desde el 2009, a través de la Sentencia T-127/24 en la que se evidenció que el 100% de las donantes de óvulos son colombianas y para el 2022 el 96% de usuarios de procesos de fertilización asistida fueron extranjeros, según el centro de fertilidad CELAGEM.

La maternidad subrogada es una práctica prohibida en gran parte de Europa Occidente, Asia, África y Oriente Próximo en países como Alemania, España, Francia, Italia, Japón, China y Tailandia que han reducido o erradicado por completo esta actividad. Por lo que muchos de los padres internacionales en Colombia son de nacionalidad extranjera, que acuden a países latinoamericanos con baja o nula reglamentación en esta problemática.

El proyecto de ley aplica tanto si existe un pago de por medio, como cuando la mujer gestante no recibe una remuneración. Además los autores de esta iniciativa comparten que la práctica de gestación subrogada convierte a las mujeres en “objetos de negociación”.

Sanciones propuestas por la iniciativa

La iniciativa propone la creación del delito de “explotación reproductiva mediante maternidad subrogada” y así poder aplicar: