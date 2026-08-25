Superfinanciera busca a víctimas de presunta estafa masiva revelada por Caracol Radio

UNIDAD INVESTIGATIVA

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La Superintendencia Financiera adelanta una investigación relacionada con Juan Guillermo Tovar Niño, el exalumno del prestigioso Gimnasio Campestre señalado de captar inversionistas con la promesa de rendimientos atados a falsos contratos. Su caso fue revelado a comienzos de junio por la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

Dentro del marco de sus funciones de prevención y control del ejercicio no autorizado de actividades propias del sector financiero, la entidad está recibiendo los testimonios de las personas que consideran haber sido afectadas por Tovar, de 48 años. Por eso, invita a las presuntas víctimas a enviar la información que consideren relevante al correo electrónico super@superfinanciera.gov.co o a acudir directamente a su sede, en la Calle 7 No. 4-49, en Bogotá. Una vez allí, deben dirigirse a la Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera.

La Superfinanciera no es la única autoridad que investiga al presunto estafador. Luego de la publicación de Caracol Radio, su expediente fue priorizado dentro de la Fiscalía por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Esta medida podría ampliar el alcance de las pesquisas en su contra. De comprobarse una concertación entre individuos para ejecutar los presuntos fraudes, por ejemplo, podrían abrirse nuevas líneas de actuación penal. Cabe recordar que varias denuncias indican que parte de los recursos entregados terminaban en cuentas bancarias a nombre de familiares o personas cercanas al cuestionado empresario.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades abrió una investigación para establecer si existió una posible captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización estatal. El proceso está a cargo del Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, especializado en detectar esquemas mediante los cuales particulares reciben dinero de múltiples personas sin tener permiso para desarrollar actividades financieras.

La historia de Tovar llegó a Caracol Radio a través de padres del Colegio Andino, de Bogotá, preocupados por los señalamientos contra él que circulan en esa comunidad educativa, a la que su familia también pertenece. Lo que parecía un conflicto aislado terminó revelando una red de presuntas víctimas que incluye arquitectos, constructores, importadores, restauranteros y otros profesionales.

Según los denunciantes, este excadete de la Armada afirmaba tener negocios con algunas de las compañías más importantes del sector energético y logístico colombiano. Los recursos, sostenía, serían utilizados para ejecutar contratos relacionados con hidrocarburos, transporte de carga o actividades portuarias. A cambio ofrecía rentabilidades de hasta más del 20 por ciento en pocas semanas.

La investigación periodística reveló que Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla, empresas nombradas por Tovar en sus propuestas, jamás han sostenido relaciones comerciales con él ni con las sociedades que mencionaba como propias.

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