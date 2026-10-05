Exclusivo: Jaime Angulo habla desde prisión sobre la masacre de El Aro y crimen de Jesús María Valle

En diálogo con 6AM W y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Jaime Angulo Osorio, desde la penitenciaría de Cómbita y de manera inédita ante un medio de comunicación, habló sobre la investigación en su contra por los hechos de la masacre de El Aro y el homicidio del líder y defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, el 26 de febrero de 1998, crimen por el que fue condenado.

Angulo Osorio era uno de los comerciantes más importantes de esa zona de Antioquia, y al mismo tiempo, tras ser atacado por la guerrilla, se convirtió en uno de los hombres más cercanos a los mandos paramilitares de la época, como Carlos y Vicente Castaño -algunos documentos judiciales lo vinculan incluso como jefe de la estructura en Ituango-, quienes llenaron de sangre los ríos y las tierras del Bajo Cauca paisa.

Angulo, al igual que su hermano, es procesado actualmente por la masacre de El Aro, pero el caso en la justicia ordinaria se suspendió luego de que se sometió ante la JEP, ante la cual es compareciente.

En entrevista con Caracol Radio, Angulo describió y detalló cómo financió a los grupos paramilitares y asumió responsabilidad por la masacre de El Aro tras haber entregado recursos y apoyado el ingreso de las Autodefensas en Ituango, junto con otros comerciantes y ganaderos.

Angulo pidió perdón a las víctimas de la barbarie de las Autodefensas en esa zona y especialmente a las de la matanza paramilitar. Para el procesado por estos hechos, aunque no participó en la planeación de estos crímenes, haber financiado el ingreso de las AUC a la zona de Ituango lo hace también responsable por esa masacre en la que murieron 17 personas y cientos fueron desplazadas.

Al mismo tiempo, señaló que desconoce si la Gobernación de Antioquia participó en la masacre, que fue advertida por Jesús María Valle a esa instancia departamental dirigida por el expresidente Álvaro Uribe.

Pide reabrir la investigación por el homicidio de Jesús María Valle

Jaime Angulo Osorio, condenado al igual que su hermano Francisco a 30 años de cárcel por el homicidio de Valle, negó haber tenido motivos para asesinar al defensor de Derechos Humanos y arremetió contra el mejor amigo de la víctima: Carlos Jaramillo Correa.

Jaime Angulo afirmó que Jaramillo lo señaló sin pruebas de ser uno de los determinadores del homicidio y al tiempo, acusó a Jaramillo de desviar la investigación por el asesinato de su ‘hermano y mejor amigo’, alegando que la reacción del testigo tras el asesinato fue irse a “comprar unos cordones”. Angulo nunca sustentó esas acusaciones cuando esta Unidad Investigativa le pidió las pruebas.

Aunque Caracol Radio le insistió por las declaraciones contenidas en los expedientes judiciales en las que Jesús María Valle lo denunció en la Fiscalía el 6 de febrero de 1998, 21 días antes de su asesinato, por albergar paramilitares en sus fincas, Angulo las desconoció.

El compareciente ante la JEP también argumentó que hubo irregularidades en su proceso por ejemplo testigos sin rostro que se retractaron como Jhon Darío Echeverry (amigo de Jaime Angulo y su hermano), y fiscales falsos como Walter Enrique Assuad (quien tenía a su cargo el caso y ni era abogado).

‘La JEP no se debe acabar’

Frente a la polémica en torno a si el tribunal de paz debe acabarse o no, Jaime Angulo Osorio defendió su continuidad. Aseguró que debe mantenerse y corregir algunas “cosas”.

El testigo indicó que ese tribunal transicional ha permitido llegar a verdades desconocidas sobre el conflicto armado y particularmente la suya.

“Sí hay que escuchar la verdad y hay que llegar a ella. Yo pienso que a la JEP le corresponde mucha parte de lo que yo les estoy pidiendo acá, porque es la que ha llegado a esto. En la justicia ordinaria yo no hubiera encontrado esta oportunidad”, afirmó.