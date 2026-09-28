“Fue una mala interpretación del gobierno Duque”: habla ruso señalado de “espionaje” y vandalismo

UNIDAD INVESTIGATIVA - EXCLUSIVO

En entrevista con 6AM W, el ciudadano ruso Sergei Vagin, señalado por la inteligencia militar de espionaje en favor del gobierno ruso y de supuestamente financiar vandalismo en el Paro Nacional del 2021 así como de nexos con el Eln, accedió a pronunciarse sobre su caso.

Esto, luego de que la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló que pasados cuatro años la Fiscalía nunca investigó las acusaciones en su contra en dicho sentido y que además se encuentra ilegalmente en el país, producto de una orden de deportación que no se ha ejecutado.

Actualmente es procesado pero por un caso de apuestas en línea por 1.500 millones de pesos.

Vagin negó haber tenido relación alguna con la financiación del Paro Nacional del 2021 y además rechazó que se le haya querido vincular con espionaje por parte de la inteligencia militar. Según el ciudadano ruso es mentira que los videos que grabó durante el paro le fueran enviados a la inteligencia rusa, al Kremlin, o al propio Vladimir Putin.

“No hay ninguna prueba, no está, por favor, interpretaron como querían, como quiso interpretar el gobierno colombiano de Duque. (...) Yo tengo mi Instagram lleno de estos videos y después los medios colombianos interpretaron que en estos videos yo los estaba enviando al propio Kremlin, casi que por propio Putin. Este Instagram es Colombiano cualquiera puede verlo”, respondió el ciudadano ruso.

El ruso Sergei Vagin no se va a ir de Colombia, aunque tiene orden de deportación

Aunque el ciudadano ruso tiene una orden de deportación en firme que lo retira del territorio nacional, señaló que no tiene pensado abandonar el país y que el proceso que culminó con su resolución de expulsión fue abiertamente irregular.

“Necesitaban de cualquier forma culparme de algo y yo tengo orden de deportación. Ahora estamos averiguando con Defensoría del Pueblo y con otras estructuras porque hay mucha información falsa. Por ejemplo, ahí está en papeles, está un correo electrónico y una dirección que yo nunca usaba. Más que todo que esta resolución de deportación hicieron en el momento cuando yo estuve bajo arresto preventivo”, afirmó.

Distinto a lo expresado por Vagin, la Unidad Investigativa de Caracol Radio expuso que la decisión de Migración Colombia de expulsarlo del país obedeció a que entró a la Nación en 2016 con permiso de turista y luego no renovó el permiso ni arregló su status migratorio.

Sergei Vagin defiende a la cuestionada fundación que lo financia en Colombia

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló que la fundación Pravfond, adscrita al gobierno ruso, y la cual sostiene económicamente a Sergei Vagin en Colombia, es la misma fundación que ha sido sancionada por la Unión Europea por propaganda a favor del régimen ruso, y ha defendido a espías, criminales y traficantes de armas de ese país euroasiático como Viktor Bout.

Cuestionado por su relación con esa fundación y si ello generaría mayores sospechas sobre su supuesta labor de “espionaje”, Sergei Vagin defendió el papel de esa organización que le ha girado más de 40 millones de pesos.

“PravFund, igualmente por los medios mundiales, está sancionado y todo eso es pura mentira. Si ellos están así, esta es una fundación gubernamental, esto no significa que toca mezclar aceite con agua. Ellos están ayudando a todos los ciudadanos rusos afuera de Rusia, si tienen algún caso penal, por ejemplo”, aseguró Sergei Vagin.