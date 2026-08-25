Santa Fe tendrá dura baja para enfrentar a River Plate en los octavos de final de Copa Sudamericana. (Photo by Agencia Gamba/Getty Images) / Agencia Gamba

¡Pésimas noticias en Independiente Santa Fe! Este martes 25 de agosto, durante la conferencia de prensa previo al partido ante River Plate por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana, el entrenador Pablo Repetto confirmó la baja por lesión de uno de sus mejores hombres.

Es preciso recordar que la serie entre colombianos y argentinos empezó con el empate a cero (0-0) en el Estadio El Campín y ahora se definirá en el Más Monumental de Buenos Aires.

Dura baja de Santa Fe para enfrentar a River Plate en Copa Sudamericana

Pablo Repetto revelo que “se confirmó lamentablemente la lesión de Kevin Balanta”, quien sufrió un percance físico durante el partido del sábado anterior ante América de Cali en El Campín. El reciente fichje del Léon se lesionó el cruzado y por tal motivo estará varias semanas por fuera de las canchas.

“Veníamos arrastrando lo de Marmolejo y Moreno, jugadores importantes en nuestra idea, pero también hay jugadores que están atrás esperando la oportunidad y han demostrado... Daniel (Torres) está a la orden, independientemente de que no ha entrenado”, expresó el uruguayo sobre la nómina que tiene.

Y agregó que todavía no tiene la nómina para el duelo del miércoles: “Estamos evaluando cuál va a ser el once... En estas horas iremos definiendo el equipo, aunque ya tenemos una idea”.

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Más declaraciones de Pablo Repetto

Ilusión de hacer historia en Buenos Aires: “Con mucha expectativa e ilusión, luego de hacer un buen partido y a partir de eso poder sortear esta fase ante un rival como River. Un partido que creo será diferente al que fue en Bogotá, porque ellos jugarán con dos laterales naturales, lo cual cambia la propuesta ofensiva en su cancha y con su gente. A media que repitamos cosas buenas, sumado a lo hecho antes del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un gran partido y lograr la clasificación”.

A mejorar la efectividad de cara al arco: “Ojalá que en este partido tengamos pocas y podamos concretar, pero que el rival no lo haga. Tenemos claro que no tendremos tantas chances como las que hubo en Bogotá, aunque sí vamos a tener y debemos ser más efectivos”.

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