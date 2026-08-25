Dimayor definió la programación para los partidos de octavos de final de la Copa Colombia

Nacional y Cali protagonizan uno de los juegos más atractivos de esta fase de la Copa / Colprensa.

Luego de cambiar el formato para definir los octavos y los cuartos de final de la Copa Colombia, la Dimayor dio a conocer la programación para los partidos de la próxima instancia del certamen. La competencia estará regresando el próximo miércoles 2 de septiembre.

El pasado 19 de agosto se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria con los 36 presidentes de la Dimayor, en la cual se adoptaron algunos cambios, tras el parón que tuvieron las competencias del fútbol colombiano por el temblor que azotó al país el 10 de agosto.

Contra todo pronóstico, la Liga conservó su formato de cuadrangulares para sus instancias finales; no obstante, los cambios se generaron en los enfrentamientos de octavos y cuartos de final de la Copa, que se decidió, se jugaran a un solo partido.

¿Cómo y cuándo se jugarán los octavos de final?

El próximo miércoles 2 de septiembre comenzarán los octavos de final de la Copa Colombia con el duelo Deportes Quindío Vs. Llaneros. Los enfrentamientos se extenderán hasta el miércoles 16 de septiembre con el juego Barranquilla Vs. Millonarios; mientras que queda una serie con fecha por definir.

Miércoles 2 de septiembre

[5:30PM] Quindío Vs. Llaneros

[6:15PM] Nacional Vs. Cali

Miércoles 9 de septiembre

[6:00PM] América Vs. Pereira

[6:00PM] Real Cundinamarca Vs. Internacional de Bogotá

[7:00PM] Once Caldas Vs. Alianza FC

[8:10PM] Pasto Vs. Medellín

Miércoles 16 de septiembre

[8:30PM] Barranquilla FC Vs. Millonarios

Por definir

Santa Fe / Unión Magdalena Vs. Fortaleza

¿Cómo se definieron las localías?

En la Asamblea de la Dimayor se decidió que los juegos entre equipos de la primera y la segunda división se jugaría en cancha del cuadro de la B; mientras que enfrentamientos entre dos equipos de la A serán en campo del que mejor ubicado esté en la Reclasificación.