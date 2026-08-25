Cúcuta mantiene el Sisbén IV durante transición al RUI: esto se sabe hasta ahora

Imagen de referencia y logos del Sisbén y RUI. Fotos: Getty Images / Sisbén / RUI

Cúcuta

Mucha incertidumbre se ha creado frente al cambio del Sisbén IV al Registro Universal de Ingresos (RUI), especialmente por posibles variaciones en la clasificación que tenga la población.

Frente a esta situación, Mayerline Chacón, directora del Sisbén en Cúcuta, explicó a Caracol Radio que actualmente el sistema continua funcionando con normalidad, bajo las condiciones vigentes.

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“Estamos atendiendo el periodo de transición que se ha definido en el decreto 662 del 2026 por el Departamento Nacional de Planeación, el departamento ajustó que la fecha de transición es hasta el 31 de octubre del presente año, por lo tanto no se ha actualizado el Sisbén, el Sisbén sigue funcionando hasta el 31 de octubre con la misma clasificación que se venía con el Sisbén 4″, explicó la funcionaria.

¿Cómo se realizará el proceso?

Uno de los principales interrogantes de los ciudadanos es cuándo comenzará oficialmente el cambio del Sisbén IV al RUI y cómo se realizará el proceso.

Frente a este punto, la directora del Sisbén en Cúcuta indicó que el DNP todavía no ha entregado nuevas directrices ni ha realizado las capacitaciones necesarias para avanzar en la implementación del nuevo sistema.

“Hasta el momento el DNP no nos ha dado ninguna directriz, tampoco nos ha capacitado y estamos a la espera del nuevo gobierno que decida la transición del Sisbén IV al RUI, entonces hasta el momento todo sigue igual”.

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Por esta razón, la administración local se encuentra a la espera de las instrucciones que entregue el Gobierno Nacional sobre la transición.

La funcionaria reiteró que, mientras no existan nuevas disposiciones, los trámites y la caracterización de los usuarios continúan bajo el esquema actual del Sisbén IV.