Alertan por impacto de renuncias de Defensores del Pueblo en Norte de Santander

Pepe Ruiz y Ever Pallares, Defensores del Pueblo en Norte de Santander. Foto: suministrada.

Norte de Santander

Las recientes renuncias de los Defensores del Pueblo en Cúcuta y Ocaña en Norte de Santander genera incertidumbre por el futuro de las misiones humanitarias en la región del Catatumbo.

De acuerdo con Enrique Pertuz, presidente de Corporación Red Departamental de Defensores de DDHH -CORPOREDDEH-, los cambios que se avecinan en el Ministerio Público en Norte de Santander, generan incertidumbre frente a las acciones humanitarias que se podrían estar realizando en la región del Catatumbo.

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Estigmatización a Defensores de DDHH

A lo anterior se suma el temor que existen entre los defensores de DDHH en la región, por señalamientos que estarían recibiendo tras el cambio del Gobierno Nacional.

Pertuz aseguró que existe temor de que esta situación pueda generar una especie de “mordaza” para quienes trabajan en favor de la vida, la paz y una salida política al conflicto armado.

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Según Pertuz, las personas que participan en gestiones humanitarias o realizan denuncias frente a hechos de violencia podrían sentir temor ante eventuales procesos de judicialización o señalamientos.

Piden mantener las gestiones humanitarias

Frente a este panorama, uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con las misiones humanitarias en el Catatumbo tras las recientes salidas de funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Para los defensores de derechos humanos, resulta fundamental mantener el acompañamiento a las comunidades y los mecanismos para denunciar las afectaciones derivadas de la violencia.