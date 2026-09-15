¿Qué sectores tendrán cortes de energía este miércoles 16 de septiembre?: entérese aquí

Air-e Intervenida informó que este miércoles 16 de septiembre realizará obras de mejora del servicio de energía en diferentes sectores del departamento del Atlántico.

En Barranquilla, las adecuaciones de red se ejecutarán en el barrio Buena Esperanza, específicamente en la carrera 15 con calle 63B. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Trabajos programados en Sabanalarga, Polonuevo y Soledad

En el barrio Santander de Sabanalarga se adelantarán labores menores en la carrera 19 con calle 9, en horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Asimismo, en Polonuevo se realizará instalación de redes y elementos eléctricos en la carrera 18 con calle 9, entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

Por otra parte, en el barrio El Parque de Soledad se llevará a cabo el retiro de un poste en mal estado ubicado en la carrera 41F con calle 43. Estas labores están previstas entre las 8:20 de la mañana y las 5:50 de la tarde.

Suspensión temporal del servicio en zona rural

Air-e Intervenida también anunció la suspensión del suministro de energía en el corregimiento de Leña y en la vía que conduce a Candelaria, debido a trabajos de adecuación de red.

La interrupción está programada entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.