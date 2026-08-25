PGN abre investigación a exministro Edwin Palma y exsuperintendente de Servicios por crisis de Air-e

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Elmer Felipe Durán, por la crisis que atraviesa Air-e tras la intervención ordenada por el gobierno Petro.

La actuación del Ministerio Público busca establecer si durante la intervención de la empresa de energía de la región Caribe se presentaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con las decisiones adoptadas por los entonces funcionarios.

La Procuraduría investiga, específicamente, si las actuaciones de Palma y Durán pudieron derivar en un deterioro de las condiciones operativas de Air-e y en un agravamiento de la prestación del servicio de energía a los usuarios de la región Caribe.

El órgano de control verificará las decisiones y actuaciones ejecutadas durante el proceso de intervención estatal para establecer si se presentaron posibles faltas disciplinarias y determinar las eventuales responsabilidades de los exfuncionarios.

La apertura de la investigación disciplinaria no implica que Palma o Durán sean responsables de las posibles irregularidades.

La Procuraduría deberá adelantar las actuaciones correspondientes y recopilar los elementos necesarios para establecer si hubo conductas que puedan tener consecuencias disciplinarias.

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