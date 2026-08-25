Mesa de trabajo de Air-e Intervenida con representantes del Centro Histórico de Santa Marta

Santa Marta

Con el propósito de atender de manera directa las inquietudes del sector productivo y turístico de la capital del Magdalena, se desarrolló una jornada de diálogo con representantes del gremio hotelero, comerciantes del Centro Histórico y líderes comunitarios de sectores ubicados en el corredor de la Troncal del Caribe y representantes del corredor sur de Santa Marta con la empresa Air-e.

El objetivo del encuentro era dar a conocer las inquietudes de los representantes de estos sectores estratégicos ante el servicio de energía eléctrica, las interrupciones del mismo, las jornadas de mantenimiento y trabajos de mejoramiento.

El encuentro contó con la participación del gerente territorial de Air-e Intervenida, Luis Guillermo Rubio, y su equipo de trabajo, quienes escucharon las principales inquietudes de los representantes de estos sectores estratégicos y analizaron oportunidades de mejora relacionadas con la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica.

“Hoy tuvimos una reunión con los distintos gremios del sector productivo en la ciudad de Santa Marta, especialmente nos centramos en la problemática que se viene presentando en el Centro Histórico por las múltiples interrupciones que ha presentado el sistema producto de actividades no programadas, contingencias, animales que de pronto por la red generan cortocircuitos, ramas de árboles grandes, etcétera, un sinnúmero de situaciones que ha generado varias interrupciones que obviamente sabemos las consecuencias que esto le genera al sector productivo”, precisó el gerente territorial de Air-e Intervenida, Luis Guillermo Rubio.

Por otro lado, Diana Giraldo directora de la Corporación Centro Histórico dijo “Es sumamente importante que se sepa que este trabajo tiene que ser conjunto y más con todas las afectaciones que ha vivido el Centro Histórico en materia de la suspensión del servicio, de las diferentes situaciones que hemos vivido en los últimos meses y que lastimosamente ha afectado al comercio, ha afectado toda la dinámica, hoy estamos aquí sentados con el gerente de Aire, con todo su equipo, con los gremios, con la Junta de Acción Comunal, con la Veeduría para que entre todos podamos buscar un consenso y podamos trabajar para el mejoramiento del servicio en la zona”, anotó.

Como resultado de este espacio de concertación y en atención a los compromisos establecidos con los participantes, Air-e Intervenida indicó la ejecución de intervenciones técnicas en las redes de media y baja tensión en los sectores que así lo requieran.

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Las labores que fueron coordinadas para ejecutarse en 3 jornadas desde fines de agosto y durante el mes de septiembre, contemplan adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, reemplazo de elementos que presenten deterioro y ajustes operativos, con el propósito de fortalecer la confiabilidad de las redes y brindar mayor estabilidad al servicio.

Mientras tanto, en relación con la prestación del servicio en el corredor sur de la ciudad, sector Irotama y aledaños, la empresa señaló que se adelantarán acciones en terreno para la ejecución de mejoras para lo cual se establecerá un cronograma de trabajo.