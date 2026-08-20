Procuraduría analiza posible investigación contra interventores de Air-e

La Procuraduría General de la Nación está revisando los resultados de las diferentes intervenciones que ha tenido Air-e desde que la empresa fue intervenida en septiembre de 2024, en medio de la persistente crisis financiera y operativa que enfrenta la compañía en la región Caribe.

El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró durante el Foro Energético Andeg 2026 que el Ministerio Público viene haciendo seguimiento al manejo de la empresa y a las actuaciones de quienes han estado al frente de la intervención.

“Muy lamentable, nosotros hemos estado en el último año atendiendo el tema en general de la energía eléctrica y en particular de la prestación del servicio a los diferentes interventores que hubo en diferentes momentos se les está haciendo la averiguación del resultado”, señaló Eljach.

El funcionario recordó que una intervención estatal debe estar orientada a mejorar la situación de una empresa y no a deteriorarla. “La intervención por norma legal superior tiene por objeto salvar y no quebrar”, afirmó.

Eljach cuestionó que una empresa intervenida pueda terminar en peores condiciones que aquellas que llevaron al Estado a tomar el control. “No hay excusa para que una intervención termine peor de lo que estaba cuando empezó y aquí ha pasado y sigue pasando”, sostuvo.

Ante esta situación, el procurador aseguró que podrían establecerse responsabilidades. “Entonces allí va a haber responsabilidades”, afirmó, al tiempo que explicó que algunos ministros ya están siendo llamados para entregar informes y dar sus explicaciones.

Agentes interventores de Air-e

Desde que comenzó la intervención de Air-e, la empresa ha tenido varios agentes al frente de su administración: Carlos Diago, Edwin Palma, Diana Bustamante, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Peñaranda y Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien asumió el cargo en propiedad en mayo de 2026.

Eljach aclaró que cualquier actuación de la Procuraduría debe respetar las garantías constitucionales de quienes sean objeto de las averiguaciones. “Hay que garantizar derecho de defensa que es constitucional, derecho de la presunción de inocencia, el debido proceso”, explicó.

El procurador agregó que la entidad mantiene varias actuaciones relacionadas con la situación energética del Caribe. “Tenemos varias cosas andando unas por vía ambiental que coge lo energético y otras por vía de preventivas”, concluyó.