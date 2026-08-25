Descubrieron a tres militares que habrían filtrado información reservada al ‘Clan del Golfo’

Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto a tres militares que habrían entregado información reservada sobre operativos y ubicación de tropas del Ejército Nacional al ‘Clan del Golfo’.

Se trata del teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y de los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Eider Henao, señalados como presuntos responsables de suministrar información clave a una estructura del ‘Clan del Golfo’.

“Los tres uniformados, adscritos en su momento al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con sede en el sur de Bolívar, habrían integrado una red delictiva señalada de obtener y suministrar datos sobre despliegues y acciones contra el grupo armado ilegal. Dicha estructura delinquió entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, condenada por estos hechos”, detalló la Fiscalía.

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Entre los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía se encuentra información según la cual, el 2 de enero de 2022, el entonces subteniente Bravo Olaya presuntamente recibió un millón de pesos, transferidos por un militar retirado, para posteriormente alertar sobre los desplazamientos de los uniformados a su cargo en inmediaciones de Ayapel (Córdoba).

También se habría establecido que Sicacha López aceptó una promesa remuneratoria a cambio de compartir detalles sobre las operaciones en las que participaba. De igual manera, Henao estaría involucrado en la recepción de dinero por la entrega de información privilegiada sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba, luego de recibir una llamada de un suboficial retirado, el 14 de abril de 2022.

Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.

Capturas

Los tres militares fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).

Sicacha López se declaró inocente y deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, los otros dos procesados recibieron medida de aseguramiento intramural.