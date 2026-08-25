Senador Andrés Forero explicó las proposiciones que deberá responder MinVivienda por el terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, deberá comparecer este miércoles 26 de agosto ante la Comisión Séptima del Senado, donde tendrá que responder por su actuación durante el fin de semana posterior al terremoto registrado el pasado 10 de agosto y explicar cuál será el papel de su cartera en la reconstrucción de las zonas afectadas.

La información fue entregada por el senador del Centro Democrático Andrés Forero a Caracol Radio durante su visita a Bucaramanga, el senador explicó que la Comisión Séptima aprobó cuatro proposiciones para abordar la situación.

De acuerdo con el congresista, una de las proposiciones, presentada por la bancada del Pacto Histórico, está enfocada principalmente en el viaje que realizó el ministro a la costa Caribe durante el fin de semana posterior al terremoto, hecho que generó cuestionamientos y un escándalo a nivel nacional.

Lea también: IPS invierte 11 millones de dólares en nueva unidad oncológica en Santander

Sin embargo, Forero señaló que las demás bancadas consideraron necesario aprovechar la citación para que el funcionario entregue detalles sobre el plan de reconstrucción tras el terremoto y las acciones que adelantará el Ministerio de Vivienda, por lo que las otras tres proposiciones, fueron impulsadas desde otras bancadas buscando que el ministro explique en qué consistirá el plan.

“Él va a ser objeto de control por cuenta del episodio de la playa, pero al mismo tiempo va a tener esa oportunidad de explicarle a la comisión y al país en qué va a consistir todo su rol en el proceso de reconstrucción que necesitamos en este momento”, explicó Andrés Forero.

Podría interesarle: ¿Por qué se aplazó el aumento de la tarifa del recibo del agua en Bucaramanga?

El senador destacó que la Comisión Séptima tiene competencia en asuntos relacionados con vivienda, además de temas como salud, pensiones y asuntos laborales, por lo que consideró pertinente que el ministro explique ante los congresistas las medidas previstas para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo.

La sesión está prevista para este miércoles y se espera que el ministro Jaime Andrés Beltrán entregue explicaciones tanto sobre su actuación durante la emergencia como sobre las acciones que emprenderá el Gobierno para avanzar en la reconstrucción de las regiones impactadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.