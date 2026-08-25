IPS invierte 11 millones de dólares en nueva unidad oncológica en Santander

Una inversión cercana a los 11 millones de dólares permitirá poner en funcionamiento una nueva unidad de salud especializada en Bucaramanga, que busca ampliar la oferta de atención para pacientes con enfermedades complejas, especialmente quienes requieren tratamientos contra el cáncer.

La unidad, ubicada en la carrera 30 #33-64, en el barrio Mejoras Públicas de Bucaramanga, cuenta con aproximadamente 4.400 metros cuadrados y fue construida en un periodo de 13 meses. Uno de los principales componentes será un acelerador lineal de última generación, tecnología que permitirá realizar radiocirugía y tratamientos dirigidos contra tumores de manera no invasiva.

“Es la tecnología más moderna en este momento en el mundo que existe para hacer radiocirugía y utilizar el acelerador para poder radiar los tumores de una manera no invasiva”, explicó Alvaro Puerto Valencia, presidente de Sies Salud.

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La apuesta de la organización se da en un momento en el que el sector salud enfrenta dificultades financieras y cierres o restricciones en algunas instituciones en Colombia. Sin embargo, la compañía decidió realizar la inversión en Santander y proyecta replicar este modelo en otras ciudades del país.

Una red con presencia en 25 departamentos

Sies Salud cumple este año 20 años de operación y actualmente tiene presencia en 25 departamentos de Colombia. Según explicó Alvaro Puerto la organización atiende cerca de 85.000 pacientes con enfermedades como cáncer, diabetes, patologías autoinmunes y VIH.

Su modelo busca ofrecer una atención integral que incluye consultas, vacunación, medicamentos, imágenes diagnósticas y otros servicios necesarios para el seguimiento de los pacientes.

Foto: Sies Salud IPS Ampliar Foto: Sies Salud IPS Cerrar

La organización también tiene presencia en municipios intermedios y zonas alejadas de las capitales, con el propósito de acercar los servicios de salud a pacientes que, debido a enfermedades complejas, muchas veces deben trasladarse de sus lugares de origen.

“Cuando un ser humano desarrolla una patología de estas complejas, vive en el campo, se tiene que ir a vivir a una ciudad capital dejando su familia, posiblemente su cultivo, su granero. Es una tragedia”, señaló el presidente de la compañía.

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Además de su operación en salud, Sies desarrolla programas sociales relacionados con acceso a agua, energía solar y fortalecimiento de mujeres y niñas en regiones como La Guajira, Chocó y el sur de Bogotá.

La compañía cuenta actualmente con alrededor de 2.000 trabajadores, de los cuales el 78% son mujeres, y asegura tener programas dirigidos al bienestar físico, mental, emocional y financiero de sus empleados.

La nueva unidad de Bucaramanga representa, según la organización, una inversión de US$11 millones exclusivamente para este proyecto, con la que busca fortalecer la atención especializada en Santander y en otros departamentos cercanos.