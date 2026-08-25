Migrantes en Santander piden que se diferencie entre la delincuencia y la migración irregular

Bucaramanga

La comunidad venezolana en Santander manifestó su preocupación por los operativos anunciados por el Gobierno Nacional para identificar y deportar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular. Organizaciones que acompañan a esta población pidieron que se diferencie entre la falta de documentos y la comisión de delitos al considerar que mezclar ambos conceptos puede aumentar la estigmatización contra los migrantes.

El presidente Abelardo De la Espriella durante un consejo de seguridad en Barranquilla, anunció que ordenaba a Migración Colombia y a la Policía iniciar operativos contra extranjeros involucrados en actividades delictivas y posteriormente contra quienes no tengan regularizada su situación migratoria. Según el gobierno, los procedimientos comenzarán esta misma semana como parte de su nueva política de seguridad.

Mario Atria, ciudadano venezolano en Bucaramanga, indicó que este anuncio por parte del Gobierno Nacional generó zozobra en los ciudadanos extranjeros que no tienen documentos e incluso en quienes sí los tienen.

“Migrar no es un delito, se asocia a la migración con la delincuencia, no se puede achacar el problema de la delincuencia a los extranjeros y específicamente a los venezolanos”, agregó Atria.

Las organizaciones también plantearon que las nuevas políticas incluyan campañas y mecanismos de regulación, pues contar con documentación permitiría a miles de venezolanos acceder a empleos formales y contribuir de manera más activa la economía colombiana.

Dijo también que cerca de tres millones de venezolanos en Colombia lograron obtener el permiso por protección temporal durante el proceso de regularización que se hizo en el año 2022, sin embargo, organizaciones migrantes calculan que entre 500,000 y 600,000 personas permanecerían actualmente sin documentos debido a la falta de nuevas vías para regularizar su permanencia en el país.