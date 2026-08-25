Periodistas podrán competir por primera vez en los Premios INGENIO de Fedesoft

La Federación Colombiana de Software y Tecnologías de la Información (Fedesoft) abrió la convocatoria para los Premios INGENIO 2026 con una novedad dirigida directamente al periodismo, por primera vez, el galardón tendrá una categoría exclusiva para reconocer a los medios y periodistas que ayudan a explicar y divulgar los avances tecnológicos en Colombia.

Se trata del premio “Medio Líder en Divulgación e Innovación Tecnológica”, una categoría que busca destacar no solo la calidad de las publicaciones sobre transformación digital, sino también la manera en que los medios utilizan nuevas herramientas y formatos para contar estas historias.

La convocatoria está dirigida a periodistas independientes, pódcasts, newsletters, canales de televisión y emisoras nacionales o regionales. La participación no tiene costo y tampoco exige un número mínimo de seguidores, audiencia o inversión tecnológica. De esta manera, podrán competir tanto medios consolidados como proyectos periodísticos más pequeños.

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Para Fedesoft, la inclusión de esta categoría responde a la importancia que tiene el periodismo en acercar la tecnología a la ciudadanía. Más allá de reconocer a quienes desarrollan soluciones digitales, el premio busca destacar a quienes explican cómo estos avances están transformando diferentes sectores de la sociedad.

“Detrás de cada transformación digital hay una historia de ingenio, innovación y talento”, señaló el gremio durante el lanzamiento de esta edición.

Los trabajos postulados deberán demostrar cómo han abordado temas relacionados con la innovación y la transformación digital. Además, se tendrá en cuenta la capacidad del medio o periodista para incorporar recursos tecnológicos y desarrollar nuevas formas de narrar y presentar la información.

La nueva categoría hace parte de la 13.ª edición de los Premios INGENIO, considerados uno de los principales reconocimientos de la industria tecnológica colombiana. El certamen cuenta con tres grandes dimensiones y 15 categorías que también reconocen alianzas tecnológicas, empresas desarrolladoras de software y proyectos relacionados con áreas como inteligencia artificial, startups y liderazgo femenino en tecnología.

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Durante sus 13 años de trayectoria, los Premios INGENIO han registrado más de 1.400 postulaciones y cerca de 210 reconocimientos entregados, consolidándose como un espacio de reconocimiento para el sector tecnológico del país.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de septiembre de 2026. Los contenidos o proyectos postulados deberán haber sido desarrollados, implementados o haber evidenciado resultados entre el 1 de junio de 2025 y el 1 de junio de 2026.

La ceremonia de premiación se realizará el 15 de octubre de 2026 en Cartagena de Indias, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.