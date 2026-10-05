Así fue Territorios Vivos París 2026, que resaltó artesanías y saberes de artesanas colombianas
Con el apoyo de la primera dama de la Nación, se desarrolló Territorios Vivos París 2026, un evento que exalta la cultura y el trabajo de las mujeres artesanas de Colombia.
Así fue Territorios Vivos París 2026, que resaltó artesanías y saberes de artesanas colombianas
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Alexandra Pulido, esposa del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dialogó con 6AM W y entregó detalles de Territorios Vivos París 2026, de la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamascol).
“Es una iniciativa internacional que ha liderado Asodamascol, no desde ahora, sino que llevamos 16 años trabajando en esto”, dijo.
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Mencionó que para esta edición se unión la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien les ayudó en la labor “impresionante” que se desarrolló con empresas privadas para proyectar las artesanías, cultura colombiana y liderazgos femeninos en el mundo.
“En esta oportunidad pudieron acompañarnos 40 artesanos de 14 departamentos del territorio”, sostuvo.
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Destacó que el trabajo y los saberes de las mujeres artesanas es la prioridad del proyecto.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...