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Así fue Territorios Vivos París 2026, que resaltó artesanías y saberes de artesanas colombianas

Alexandra Pulido, esposa del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dialogó con 6AM W y entregó detalles de Territorios Vivos París 2026, de la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamascol).

“Es una iniciativa internacional que ha liderado Asodamascol, no desde ahora, sino que llevamos 16 años trabajando en esto”, dijo.

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Mencionó que para esta edición se unión la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien les ayudó en la labor “impresionante” que se desarrolló con empresas privadas para proyectar las artesanías, cultura colombiana y liderazgos femeninos en el mundo.

“En esta oportunidad pudieron acompañarnos 40 artesanos de 14 departamentos del territorio”, sostuvo.

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Destacó que el trabajo y los saberes de las mujeres artesanas es la prioridad del proyecto.

Escuche la entrevista completa aquí:

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