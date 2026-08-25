Asociación de Periodistas del Magdalena rechaza atentado contra Naylea Barros

La Asociación de Periodistas del Magdalena rechazó de manera categórica el atentado contra la periodista y comunicadora social Nailea Barros Martínez, quien fue atacada con arma de fuego durante la noche del lunes 24 de agosto, cuando se movilizaba en un vehículo por Santa Marta.

El gremio expresó su solidaridad con Barros, quien durante varios años ha ejercido el periodismo y las comunicaciones y que, desde hace algún tiempo, también desarrolla actividad política y social. La periodista salió ilesa del ataque, en el que varios disparos impactaron el vehículo en el que se movilizaba junto a una prima.

Tras el hecho, Barros aseguró que desde hace más de tres meses venía recibiendo mensajes amenazantes e intimidaciones a través de redes sociales y WhatsApp, algunas relacionadas, según su denuncia, con los procesos políticos y sociales en los que participa.

Ante esta situación, la Asociación de Periodistas del Magdalena pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva para esclarecer el atentado, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de Barros.

“Ninguna amenaza ni acto de violencia puede ser tolerado contra quienes ejercen el periodismo, la opinión y la participación democrática”, señaló la organización, que insistió en que la libertad de expresión se defiende con garantías y no con intimidaciones.

Asociación de Periodistas del Magdalena rechazó el ataque a Naylea Barros. Ampliar Asociación de Periodistas del Magdalena rechazó el ataque a Naylea Barros. Cerrar

El pronunciamiento se suma a las reacciones generadas por el ataque. El presidente Abelardo de la Espriella pidió investigar lo ocurrido y anunció que se dispondrá protección para Barros mientras avanzan las indagaciones