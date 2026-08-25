Nequi tendrá suspensión temporal los últimos días de agosto: ¿A qué hora? Servicios afectados

Nequi es una de las billeteras digitales más usadas en Colombia que le ofrece a las personas un variado listado de servicios bancarios y, además, no financieros.

Según la misma plataforma, a la fecha cuentan con 27 millones de usuarios en todo el territorio nacional y no es para menos, pues Nequi desde su llegada al mercado, ha facilitado el ejercicio financiero, no solo de las personas, sino también de las empresas.

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Sin embargo, como cualquier plataforma digital, esta sujeta a trabajos internos para garantizar su funcionamiento adecuado. A propósito, Nequi informó que hacia finales de agosto algunos de sus servicios se suspenderán temporalmente.

En Caracol Radio le contamos las razones de la suspensión temporal y, también, las fechas en las que sucederá.

¿Por qué Nequi tendrá una suspensión temporal de sus servicios a finales de agosto 2026?

Pues bien, la billetera digital contó que no tendrá disponibilidad, temporal, de algunos de sus servicios debido a, básicamente, mantenimiento y actualización de los mismos y, también, de la plataforma.

Cada trabajo dentro de sus sistemas se llevará a cabo en diferentes horarios, siendo estos “los momentos de menor uso para cada servicio”, según un “análisis transaccional” que hizo la marca con el fin de “afectar lo menos posible” a sus usuarios.

¿En qué fechas se hará la suspensión temporal de los servicios de Nequi?

La suspensión de los servicios de Nequi, que serán temporales, serán prácticamente de un día para el otro. Irán desde determinadas horas del lunes, 31 de agosto, hasta el martes, 1 de septiembre.

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¿Y cuáles son los servicios que se suspenderán en Nequi temporalmente?

Son un total de siete servicios de Nequi los que tendrán una suspensión temporal en las fechas mencionadas:

Transferencias a otros bancos, a través de ACH

Pagos PSE y Recarga PSE

Transacciones a través de Bre-B

Transacciones de Nequi a Bancolombia

Plata al toque

Remesas

Paypal

Horarios de la suspensión temporal de servicios de Nequi

Estos son los horarios de la suspensión temporal de los servicios ya mencionados de Nequi.

Transferencias a otros bancos, a través de ACH: Lunes, 31 de agosto | Entre las 4:50 de la tarde y las 6:30 de la tarde

Pagos PSE y Recarga PSE: Entre las 11:00 de la noche del lunes, 31 de agosto, y las 12:00 de la media noche del martes, 1 de septiembre

Transacciones a través de Bre-B: Entre las 10:00 de la noche del lunes, 31 de agosto, y la 1:30 de la mañana del martes, 1 de septiembre

Transacciones de Nequi a Bancolombia: Entre las 11:50 de la noche del lunes, 31 de agosto, y la 1:30 de la mañana del martes, 1 de septiembre

Plata al toque: Entre las 11:50 de la noche del lunes, 31 de agosto, y la 1:30 de la mañana del martes, 1 de septiembre

Remesas: Entre las 11:00 de la noche del lunes, 31 de agosto, y las 3:00 de la mañana del martes, 1 de septiembre

PayPal: Martes 1 de septiembre | Entre las 3:00 de la mañana y las 4:00 de la mañana

¿Se pueden hacer transferencias de mi Nequi a otro Nequi?

Ahora, la empresa recalcó que los demás servicios de Nequi, a parte de los mencionados, sí estarán en funcionamiento. Por ejemplo, pasarse plata entre Nequis se podrá realizar con total normalidad.

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¿La tarjeta VISA de Nequi funcionará durante los horarios de suspensión?

Finalmente, Nequi también aseguró que se podrá hacer uso común y corriente de su trajeta VISA para quien la tenga.

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