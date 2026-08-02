¿Tiene Nequi? Esto cambiará desde septiembre con su separación de Bancolombia

De fondo: Mujer preocupada mirando a su teléfono móvil (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentran los logos de Nequi y Bancolombia.

Si usted usa Nequi para recibir dinero, pagar un almuerzo, hacer transferencias o retirar efectivo, puede estar tranquilo: desde el próximo 1 de septiembre no tendrá que cambiar la aplicación, abrir una nueva cuenta ni aprender a usar una plataforma diferente.

Ese día Nequi dejará de operar como una línea de negocio de Bancolombia y empezará una nueva etapa como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento, una empresa independiente dentro del Grupo Cibest, el conglomerado financiero al que también pertenece Bancolombia. Aunque el cambio representa una transformación importante para la compañía, la empresa insiste en que para los usuarios la experiencia seguirá siendo prácticamente la misma.

¿Qué cambia realmente?

El cambio no está en la aplicación, sino en la empresa que está detrás de ella.

Hasta ahora Nequi funcionaba bajo la estructura de Bancolombia. Desde septiembre tendrá personalidad jurídica propia y operará como una compañía de financiamiento vigilada directamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que le permitirá desarrollar su operación con mayor autonomía, aunque seguirá perteneciendo al mismo grupo empresarial.

En términos sencillos, Nequi deja de ser una unidad de negocio de Bancolombia para convertirse en una entidad financiera independiente, con capacidad para seguir fortaleciendo su oferta de productos y servicios.

Lo que no cambiará para millones de usuarios

Para quienes utilizan la plataforma todos los días, la compañía asegura que el cambio será prácticamente imperceptible.

La misma aplicación seguirá siendo el punto de acceso para enviar, recibir, pedir y recargar dinero, así como para retirar efectivo. Los usuarios también continuarán utilizando, sin costo, los cajeros automáticos y corresponsales Bancolombia, mientras que los canales de atención seguirán operando con normalidad.

Además, los depósitos estarán respaldados por el seguro de depósitos de Fogafín, mecanismo que protege los recursos de los clientes de las entidades financieras autorizadas en Colombia.

Un proceso que comenzó hace varios años

La transformación no ocurrió de un día para otro.

La decisión de separar jurídicamente a Nequi de Bancolombia fue anunciada hace varios años como parte de una estrategia para darle una estructura propia a la plataforma, que pasó de ser una aplicación para mover dinero entre personas a convertirse en uno de los principales actores de los servicios financieros digitales del país.

Con millones de usuarios y una oferta que ya incluye pagos, transferencias, ahorro y créditos, la nueva figura le permitirá operar como una entidad especializada, bajo la supervisión directa del regulador financiero.

La advertencia: cuidado con las estafas

Si hay algo en lo que Nequi insiste durante este proceso es en la seguridad.

La compañía advirtió que los usuarios no deben realizar ningún trámite para continuar utilizando la aplicación. Tampoco tendrán que actualizar datos, descargar una nueva versión o ingresar a enlaces enviados por mensajes o redes sociales.

Además, recordó que nunca solicitará claves, códigos, información financiera o datos personales mediante llamadas, terceros o enlaces externos. Toda la información relacionada con esta transición llegará únicamente por la aplicación, el correo oficial y los canales autorizados de la empresa.

Por eso, la recomendación es desconfiar de cualquier mensaje que pida compartir información personal con el argumento del cambio de Nequi a compañía de financiamiento.

En resumen, ¿qué debe hacer si tiene Nequi?

La respuesta de la empresa es sencilla: nada.

El cambio será interno y responde a una reorganización empresarial. Para los usuarios, la aplicación seguirá funcionando como hasta ahora, mientras Nequi inicia una nueva etapa como compañía de financiamiento independiente, con el objetivo de continuar ampliando su capacidad para ofrecer servicios financieros digitales.