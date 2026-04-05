Nequi anuncia que suspenderá uno de sus servicios: Consulte fecha y hora
La billetera digital realizará una actualización que afectará temporalmente la recepción de dinero del exterior.
Nequi la billetera digital con millones de usuarios en Colombia, confirman que tendrán una revisión programada en la plataforma y por esa razón, interrumpirán sus servicios.
“Estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás entrar a la app o hacer pagos con Nequi. Si usas Nequi en ese horario, te recomendamos programarte o tener otro medio de pago a la mano”.
Fecha y hora de suspensión sus servicios: Nequi
De acuerdo con la información oficial, la plataforma estará fuera de funcionamiento desde las 3:00 de la mañana hasta las 5:00 a. m. este martes 7 de abril, es decir, durante un lapso aproximado de dos horas.
En ese tiempo, los usuarios no podrán acceder a la aplicación ni realizar movimientos como enviar dinero a otros usuarios de Nequi, transferir a cuentas de Bancolombia o a otros bancos.
Además, otras funciones también estarán pausadas, entre ellas las recargas de celular, los pagos por PSE y el uso de la tarjeta digital, que quedarán deshabilitadas mientras se realiza la intervención del sistema.