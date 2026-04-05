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06 abr 2026 Actualizado 01:44

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Nequi anuncia que suspenderá uno de sus servicios: Consulte fecha y hora

La billetera digital realizará una actualización que afectará temporalmente la recepción de dinero del exterior.

Nequi anuncia nueva jornada de mantenimiento, cuándo y a qué se deben las recientes actualizaciones // Caracol Radio

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Nequi anuncia nueva jornada de mantenimiento, cuándo y a qué se deben las recientes actualizaciones // Caracol Radio

Caracol Radio

Nequi la billetera digital con millones de usuarios en Colombia, confirman que tendrán una revisión programada en la plataforma y por esa razón, interrumpirán sus servicios.

“Estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás entrar a la app o hacer pagos con Nequi. Si usas Nequi en ese horario, te recomendamos programarte o tener otro medio de pago a la mano”.

Fecha y hora de suspensión sus servicios: Nequi

De acuerdo con la información oficial, la plataforma estará fuera de funcionamiento desde las 3:00 de la mañana hasta las 5:00 a. m. este martes 7 de abril, es decir, durante un lapso aproximado de dos horas.

En ese tiempo, los usuarios no podrán acceder a la aplicación ni realizar movimientos como enviar dinero a otros usuarios de Nequi, transferir a cuentas de Bancolombia o a otros bancos.

Además, otras funciones también estarán pausadas, entre ellas las recargas de celular, los pagos por PSE y el uso de la tarjeta digital, que quedarán deshabilitadas mientras se realiza la intervención del sistema.

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