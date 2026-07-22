Entidades que pueden ordenar el embargo de cuenta Nequi y montos inembargables: Lo que debe saber

Conozca los embargos que podrán realizarse en cuenta Nequi - Foto Getty Images / J Studios

Nequi es una de las billeteras digitales más grandes y usadas en Colombia que, para finales de 2025, cuenta con más de 27 millones de usuarios, según reporte oficial, que cada día utilizan este medio para realizar sus diferentes transacciones y acciones financieras.

Adicionalmente a esto, al ser una billetera digital, no se le exime el hecho de poder llegar a ser embargada en garantía de hacer valer el pago de deudas.

Dicho embargo, es una medida legal y preventiva decretada por una autoridad judicial o administrativa para asegurar el pago de una deuda dentro de sus cuentas bancarias.

En el caso de su cuenta Nequi, puede efectuarse en dos tipos de embargo que a continuación se los explicamos.

Conozca a continuación qué tipos de embargo aplican dentro de su cuenta de Nequi.

¿Qué es un embargo coactivo? ¿Y de qué manera afecta su cuenta Nequi?

Este tipo de embargo se rige bajo la Ley 1066 de 2006 aprobada por el Congreso de la República que se instaura como una medida rápida utilizada por entidades del Estado con el fin de recuperar deudas pendientes, tales como deudas por multas de tránsito u otros impuestos, esto sin necesidad de usar a un juez, actuando administrativamente como si fuera uno.

Dicha acción afectaría su cuenta Nequi de modo que el embargo se usa con la necesidad de recaudar eficazmente los recursos económicos destinados al patrimonio público y que legalmente son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del Estado, amparando el desarrollo del control fiscal.

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¿Qué entidades pueden aplicar el embargo coactivo en su cuenta de Nequi?

DIAN

Secretarías de Hacienda

ICBF

SENA

Secretarías de Movilidad y el SIMIT

Un ejemplo podría ser una multa que no saldó por exceso de velocidad y que tuvo como consecuencia el embargo de su cuenta, esto gracias a una acción que interpuso la Secretaría de Movilidad.

Otro caso puntual podría ser que la alcaldía local le embargue su cuenta al no efectuar el pago del impuesto predial.

¿Qué es un embargo judicial? y ¿Cómo afecta su cuenta Nequi?

Esta medida afecta su cuenta Nequi de tal manera que actúa como una medida cautelar ordenada por un juez de la república o una autoridad competente que inmoviliza y bloquea legalmente sus bienes y dinero. Con el fin de asegurar que se pague el dinero.

En este caso se congela el saldo de su cuenta, esto como garantía de que se asumirá la deuda.

¿Qué jueces pueden aplicar este embargo en su cuenta de Nequi?

Con base en la información suministrada en la página oficial de Nequi los siguientes jueces pueden efectuar dicho embargo: jueces civiles, penales, laborales, de familia, administrativos, promiscuos, municipales, tribunales, cortes o el Consejo de Estado.

Ellos pueden ordenar un embargo cuando deba dinero, Creándose un proceso judicial en su contra.

Sin embargo, existe el llamado límite de inembargabilidad que puede amparar a los usuarios que estén bajo cualquiera de los dos tipos de embargo mencionados.

Embargo de cuenta Nequi - Foto Getty Images / J Studios / J Studios Ampliar Embargo de cuenta Nequi - Foto Getty Images / J Studios / J Studios Cerrar

¿En qué consiste el límite de inembargabilidad y cómo podría ayudarlo en su cuenta Nequi?

Este límite tiene como propósito resguardar una parte de los bienes o dinero de una persona de tal manera que se le pueda dar un respaldo a las personas en la forma en cómo manejan sus recursos o bienes.

Estableciéndose que ninguna entidad, ni siquiera en una deuda, le pueda quitar su dinero si este no excede un monto en específico, garantizando la sostenibilidad de la persona que presenta el embargo.

¿Cómo aplica en su cuenta de Nequi?

Este límite puede variar de acuerdo al juez o entidad del Estado que instauró el embargo.

Su cuenta Nequi es embargada por una entidad del estado

Si su cuenta de Nequi está bajo un embargo coactivo (cobro coactivo). Para este año 2026 se destinó el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $26.710.740 pesos, los cuales se aplicarán únicamente en su cuenta más antigua.

Por consiguiente, si su cuenta Nequi es la cuenta bancaria más antigua que usted presenta, se hará efectivo el límite de inembargabilidad. Si su cuenta es reciente, será embargada totalmente.

Su cuenta Nequi es embargada por un juez

En este caso, el límite de inembargabilidad se aplicará hasta los $55.099.308 pesos.

Es decir, que el máximo tope que tendrán todas sus cuentas bancarias debe ser menor al valor previamente mencionado porque, si no, se le retendrá el dinero que sea superior a ese saldo. Esto sin importar la antigüedad que tenga su cuenta.

Nota: Lo anterior solo aplica a personas naturales.

¿Cuándo NO aplica el límite de inembargabilidad en su Nequi?

Este límite no aplica a personas jurídicas o que tengan un proceso por demanda de alimentos, sucesión o divorcio.

Con la información suministrada los usuarios de Nequi deben estar sujetos de que sus cuentas pueden ser embargadas por vía coactiva (Estado) o judicial (juez) dependiendo de cómo se desarrolle su actividad económica. Sin embargo, la ley protege parte de sus fondos mediante el límite de inembargabilidad. haciendo más flexible este proceso.

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