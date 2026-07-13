El tatuaje del Metro de Bogotá que despertó la curiosidad en redes sociales

Aunque la persona que decidió hacerse el tatuaje prefiere mantenerse en el anonimato, en A Vivir Que Son Dos Días nos acompañó Juan Camilo Alfonso, el tatuador detrás de la pieza que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Juan Camilo explicó que la idea surgió como lo que él denomina un “ejercicio periodístico”. Fue el propio artista quien buscó a la persona dispuesta a llevar en su piel un diseño inspirado en el Metro de Bogotá, con la intención de generar conversación alrededor del proyecto y su significado para la ciudad.

El diseño fue construido de manera conjunta entre el tatuador y la persona tatuada. Inicialmente se planteó una idea base y, con el paso del proceso creativo, se incorporaron el logo y posteriormente el vagón del Metro de Bogotá. Para Juan Camilo, esta propuesta hace parte de su trabajo por retratar, a través de los tatuajes, la vida cotidiana y los símbolos que representan a la capital.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta historia es que ni siquiera la persona que lleva el tatuaje tiene una respuesta definitiva sobre por qué decidió hacerlo. Esa incertidumbre es, precisamente, el punto que Juan Camilo busca dejar abierto con una pregunta: ¿por qué alguien decidiría tatuarse el Metro de Bogotá?