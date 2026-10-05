Grama de El Campín en recuperación tras conciertos de BTS: Santa fe no jugará en casa

El equipo capitalino Santa Fe no jugará en casa el partido de octavos de final de la Copa contra Fortaleza, lo que trajo consigo denuncias de hinchas sobre el estado de la grama de el Estadio El Campín, atribuyéndole a los conciertos de BTS el daño y que ‘Los Leones’ no pudieran ser locales.

Sin embargo, Sencia, la empresa encargada de la administración del escenario deportivo habría anunciado previamente que el estadio estaría cerrado por actividades de mantenimiento previstas en el Manual de Operación y Mantenimiento que establece que el uso del campo debe suspenderse entre 15 y 30 días cada semestre.

“Entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre confluyen dos actividades previamente programadas en el estadio. En este periodo se realizará el concierto internacional de BTS y, adicionalmente, atendiendo prácticas internacionales y compromisos contractuales, se realizarán las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama, previstas después de una temporada de alta intensidad.” aseguró la empresa en un comunicado.

Esta programación fue informada previamente ante la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, quienes a su vez, les avisaron a los equipos de fútbol capitalinos; el balompié colombiano regresará a este escenario el próximo 14 de octubre, precisamente con una fecha del equipó ‘León’, Santa Fe recibe a Jaguares por la fecha 7 de la Liga Betplay.