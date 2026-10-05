Yenifer García murió por cóctel letal de fentanilo y ketamina: Medicina Legal

Yenifer García habría muerto de manera violenta; así lo confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, quien atribuyó en su informe oficial de necropsia de la mujer de 33 años, como una “muerte violenta en contexto de homicidio”. El dictamen forense reveló que el deceso fue causado por una combinación letal de fentanilo, ketamina y midazolam, suministrados presuntamente durante un procedimiento de tatuaje a domicilio.

Luego de conocerse el informe, la familia de la mujer ha solicitado celeridad para una orden de captura en contra del principal sospechoso, quien continúa en libertad a pesar de la gravedad de las pruebas periciales. El sospechoso fue capturado en flagrancia el día de los hechos, pero recuperó su libertad poco tiempo después.

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Jairo Avellaneda, también hizo un llamado para que la Fiscalía General de la Nación emita una orden de captura inmediata ya que según él, el nuevo informe forense aporta los elementos probatorios necesarios para ello.

“Hoy existe un elemento fundamental que hace un mes no estaba. No estamos pidiendo una condena sin juicio, estamos pidiendo que la justicia actúe”, afirmó el concejal.

Alerta por el uso de medicamentos controlados

Además de las responsabilidades penales, el caso abre un debate sobre la vigilancia de sustancias altamente restringidas. Avellaneda solicitó formalmente a la Secretaría de Salud de Bogotá investigar la procedencia del fentanilo, la ketamina y el midazolam utilizados en el domicilio.

La entidad distrital deberá esclarecer cómo una persona sin la acreditación médica necesaria logró adquirir y administrar este tipo de fármacos anestésicos de uso clínico exclusivo.