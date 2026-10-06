La Cultura en Bogotá aportó 62,1% al sector nacional y 4,9% a su PIB

Durante el último año, el sector cultural y creativo de Bogotá se consolidó como motor de la economía y la productividad de la ciudad y el país; así lo reveló la décima edición de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa, asegurando que esta industria generó $22,8 billones en valor agregado durante 2025, lo que representa un crecimiento real del 2,7% en comparación con el año anterior.

El sector del entretenimiento y de la cultura generó un impacto directo al mercado laboral de la capital del país, generando 231.860 empleos durante el 2025, lo que aportó directamente al Producto Interno Bruto de la ciudad un 4,9%, concentrando así el 62,1% de toda la actividad cultural y creativa del país.

Las áreas que más aportaron a la economía capitalina fueron Creaciones Funcionales (que incluye diseño, medios digitales, software y publicidad) liderando los ingresos al aportar $16,5 billones. Por su parte, las Industrias Culturales sumaron $3,4 billones, mientras que Artes y Patrimonio alcanzó los $2,9 billones.

Al respecto, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, atribuyó estas cifras positivas a una estrategia articulada entre las comunidades y el entorno corporativo. “En Bogotá estamos haciendo una gestión cultural seria y eficiente, construida desde el diálogo con las comunidades en los barrios y en alianza con el sector privado”, afirmó el funcionario, quien además destacó que el reciente reconocimiento de la ciudad como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027 fortalece el camino recorrido.

Entre las estrategias que ayudaron a dinamizar la economía local se encuentran eventos como: como Barrios Vivos, Más Cultura Local y los tradicionales Festivales al Parque, así como los festivales musicales Estéreo Picnic y Cordillera, los cuales activan el turismo, el comercio y la cadena logística de la capital.