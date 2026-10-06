Sellan ‘Sindicato’ en Tunjuelito que vendía licor adulterado

Lo que inició como la atención a una riña entre un hombre y una mujer al interior de un establecimiento en Venecia, Tunjuelito, que funciona bajo la fachada de Sindicato, terminó en el sellamiento preventivo del lugar por la venta de licor adulterado y el hallazgo de un arma traumática.

La Policía Metropolitana de Bogotá llegó al lugar tras el llamado de la comunidad para atender una pelea, sin embargo, a su llegada realizaron la inspección del establecimiento y el registro a las personas que se encontraban allí, incautando un arma traumática con su munición y 29 botellas de licor adulterado, que estarían ofertando al público.

“Gracias al llamado a la comunidad y la oportuna intervención de nuestros uniformados de la localidad de Tunjuelito se logró la intervención de un establecimiento en el barrio Venecia... Durante la inspección fueron encontradas 29 botellas de licor adulterado”, aseguró el Teniente Coronel Julián Cetina, Comandante Estación de Policía de Tunjuelito.

Por este motivo, se impuso la respectiva orden de comparendo con medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica, de conformidad con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.