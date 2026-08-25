Balacera en parqueadero de Bogotá dejó una persona muerta y otras cuatro heridas: esto se sabe

Bogotá D.C

Sobre las 3:30 de la tarde en el barrio Las Lomas de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se presentó una balacera en un parqueadero en el que estaban varias personas departiendo.

En este ataque una persona fallece en el lugar y otras cuatro personas fueron trasladadas a centros médicos cercanos donde reciben atención para su recuperación.

“Se presenta un hecho en el cual varias personas son lesionadas con arma de fuego y se encontraban departiendo al interior de un parqueadero”, señaló el teniente coronen Oscar Florez dela Policía Metropolitana de Bogotá.

Estas personas estarían relacionadas con hurto de vehículos en la capital del país, por lo que este ataque pudo haberse presentado por su actividad delincuencial.

Las autoridades adelantan investigaciones y analizan los videos de la cámaras de seguridad del sector para determinar cómo sucedieron los hechos, las posibles móviles e identificar a los responsables de este ataque.