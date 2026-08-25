Un exalcalde herido tras un presunto intento de hurto en la vía Panamericana del Cauca

Los hechos se registrron cerca el sector de La Venta, municipio de Cajibío. Crédito: Suministrada.

Cajibío - Cauca

No para la violencia en el Cauca. Un dirigente político resultó herido por arma de fuego en un presunto intento de hurto sobre la vía Panamericana. La víctima recibe atención médica en Popayán.

Se trata del exalcalde del municipio de Cajibío, Luis Carlos Olarte, quien fue impactado por un proyectil cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego, al parecer, con la intención de hurtar la camioneta en la que se movilizaba.

El suceso violento tuvo lugar en sector de La Venta sobre la vía internacional en el centro de la región caucana.

Olarte, quien fue alcalde entre 2004 y 2007, fue remitido a un centro asistencial de Popayán, donde fue intervenido quirúrgicamente por una herida a la altura del pecho. Permanece bajo observación médica.

Al sector llegaron unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía e investigadores judiciales que iniciaron las investigaciones para conocer los detalles del caso, identificar y dar con el paradero de los responsables.

En este punto de la vía Panamericana entre Popayán y Cali con injerencia de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de ‘Mordisco’, son constantes las acciones delincuenciales, particularmente el hurto de vehículos de alta gama.