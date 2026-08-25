Incendio forestal entre Gachantivá y Villa de Leyva habría sido provocado

Gestión del Riesgo de Boyacá, confirmó que hasta la noche del lunes 24 de agosto estaba controlado en cerca de un 85%

Gachantivá

Hay alerta en Boyacá por un incendio forestal que se presenta en la vereda Las Vegas del municipio de Gachantivá en límites con Villa de Leyva.

El director de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo Castro confirmó que hasta la noche del lunes 24 de agosto estaba controlado en cerca de un 85%, gracias al trabajo en la zona de bomberos de Villa de Leyva y Arcabuco con apoyo de la comunidad. Tan pronto amanezca se reanudarán las labores de los organismos de socorro.

El funcionario alertó que cuando llegaron a atender la emergencia había humo negro que es producido por material diferente al material vegetal. “Se considera que se presentó alguna situación de pronto de quema de plástico o algún material por el color del humo que tal vez se le salió de control a la persona que estaba realizando esta actividad, que ya estaba prohibida a nivel nacional”.

La alcaldía de Gachantivá en sus redes sociales hizo un llamado urgente a la solidaridad y al compromiso de la comunidad para apoyar las labores de control de la emergencia y pidió apoyo.

“Necesitamos personas voluntarias que deseen apoyar esta emergencia. Quienes puedan colaborar, les solicitamos llevar herramientas como palas, azadones o rastrillos, así como tapabocas para su protección”.

Los organismos de socorro también atendieron un incendio en áreas rural de Moniquirá y en el municipio de Coper, occidente del departamento.

Este año Boyacá acumula cerca de 500 hectáreas afectadas por incendios forestales en 40 municipios del departamento.