Familia de policías boyacenses secuestrados piden al Gobierno que se active una misión humanitaria

El presidente de la república, Abelardo de la Espriella rechazó el hecho y advirtió que sería una retaliación.

Tunja

En la Plaza de Bolívar de Tunja, familiares, amigos, conocidos y la fuerza pública realizaron una velatón en la que pidieron la liberación de los policías secuestrados en Norte de Santander.

Yeimi Monroy, hermana de la patrullera tunjana Erika Tatiana Monroy, le hizo un llamado a los secuestradores para que le respeten la vida y se quejó de la falta de información oficial sobre la situación de los uniformados.

“Realmente es muy poca la información que tenemos desde el lunes 17 de agosto que se los llevaron. No hemos recibido ninguna comunicación, ningún grupo ha querido atribuirse el hecho, nosotros seguimos con la fe y la esperanza puesta en Dios que Tatis va a volver pronto”.

Pidió respeto por la vida de su hermana.

“Aprovecho este medio para pedirles que por favor les respeten la vida. Son seres humanos que cumplen con una labor igual que cualquier otra persona. Nosotros como familia pedimos al gobierno que se manifieste, que se establezcan los lazos de comunicación, que nos den alguna razón de ellos. Son 8 días sin saber de ellos, las horas cada vez son más largas, sin saber en dónde están, cómo los tienen. Les pedimos que los le respeten la vida”.

Destacó que antes del secuestro hablaban permanentemente con la patrullera.

“Nosotros hablábamos con Tatis todos los días en la mañana, cuando salía a almorzar, en la noche. Somos una familia muy unida. Estamos esperando noticias y si Tatis me escucha quiero que sepas que te estamos esperando, sabemos que eres muy fuerte y le pedimos a Dios que interceda por ti en todo momento que te de la sabiduría, que te de la fortaleza para aguantar este momento difícil por el que estás pasando. Nosotros te estamos esperando flaquita”.

Por su parte, Marcela Russi, prima del mayor Fredy Alexis Russi González, le pide al presidente de la República, Abelardo la Espriella, que les notifique si conocen quién tiene secuestrado a su familiar y a los otros patrulleros de la Policía Nacional.

“Ya pasaron 8 días en estos momentos, nosotros no sabemos absolutamente nada, nos dicen que los tiene el grupo ELN, pero hasta ahí. No hemos recibido una notificación oficial por parte del señor presidente, por el Ministerio de Defensa y por nuestra Policía Nacional. No sabemos absolutamente nada. Sabemos que es una información pues muy sensible, pero nosotros como familias llevamos 8 días y solicitamos que nos den información de ellos que nos digan por lo menos que están vivos, porque esta es la hora que no sabemos nada de ellos”.

Pidió que se active una misión humanitaria que permita ingresar a la zona donde los tienen.

“Pedimos al señor presidente que por favor escuche nuestras voces, las voces de las familias que sufren, las voces que quieren saber dónde están sus familiares. Que se activen los mecanismos de diálogo y se facilite una comisión humanitaria para saber el estado de salud en el que se encuentran”.

Desde Caracol Radio le envió un mensaje de esperanza a su primo.

“Si mi primo Alexis llega a escuchar estas voces que él sepa que lo amamos, que lo queremos y que lo esperamos en nuestra casa, que mi tía, está bien, sus hermanas también, pero que sufren día y noche”.

Recordemos que el lunes festivo 17 de agosto cuando se desplazaban en un vehículo Chevrolet Spark fueron secuestradas tres personas en la vía Cúcuta – Ocaña. En el carro se movilizaban tres funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Edinson Yesid Medina Traslaviña y Erica Tatiana Monroy Hurtado.

El mayor Fredy Alexis Russi González es oriundo del municipio de Pauna, occidente de Boyacá y la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado de la ciudad de Tunja.

El ministerio de Defensa en sus redes sociales confirmó que, “toda la capacidad de la Fuerza Pública está desplegada para establecer su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos. Este hecho sería una retaliación por los contundentes golpes contra los grupos armados en el Catatumbo. El Estado no se intimida ni retrocede: quienes atenten contra nuestros policías enfrentarán toda la fuerza de la institucionalidad y responderán ante la justicia”.

Por su parte el presidente de la república, Abelardo de la Espriella rechazó el hecho y advirtió que sería una retaliación.

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

En la zona del secuestro delinque el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, estructura a la que preliminarmente se atribuye el plagio de los funcionarios.