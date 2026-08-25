Decreto deja en firme nueva cúpula militar y confirma regreso del general Óscar Murillo al EJC

General Óscar Leonel Murillo, quien fue designado como director de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Foto suministrada

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1286 del 25 de agosto de 2026, con el que quedó en firme la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y varios de los principales cargos de la línea de mando, anunciados previamente por el presidente Abelardo de la Espriella.

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El documento también confirma, como había anticipado Caracol Radio, el regreso al servicio activo del general Óscar Leonel Murillo, quien fue designado como director de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.

Murillo había salido del Ejército durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Tras su retiro, el oficial denunció que se habrían presentado presiones del ELN relacionadas con su salida de la institución.

El decreto oficializa además al general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares y al general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como jefe de Estado Mayor Conjunto, quien pasa a ese cargo desde el comando de la Primera División del Ejército.

En el Ejército quedó formalizada la designación del general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante, mientras que el general Rodolfo Morales Franco pasa de la Segunda División al Segundo Comando del Ejército, como segundo comandante.

Para la Armada Nacional, el decreto designa al vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla como comandante, mientras que el mayor general de Infantería de Marina Rafael Olaya Quintero pasa al Segundo Comando de la Armada y Jefatura de Estado Mayor Naval.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el decreto no incluye la designación del general Juan Martínez Ossa como comandante, debido a que el oficial se encuentra actualmente en comisión en el exterior. Una vez regrese al país, se expedirá de manera oficial el acto administrativo correspondiente.

Entre tanto, el mayor general Juan Francisco Mosquera Dueñas queda como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las designaciones y traslados contemplados en el decreto rigen desde este 25 de agosto, fecha de expedición del documento.

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