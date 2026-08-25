Condenan a policía que se quedó dormido y se arropó con la bandera de Bogotá en un CAI

La Justicia Penal Militar y Policial condenó a seis meses de prisión a un patrullero de la Policía Nacional por el delito de abandono del puesto, luego de comprobar que se quedó dormido en tres oportunidades mientras prestaba servicio en el CAI Porvenir, en Bogotá, y que incluso utilizó una bandera del Distrito para arroparse.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre de 2025. Según la investigación de la Fiscalía 2419 de Conocimiento Penal Militar y Policial, el uniformado estaba adscrito a la Estación de Policía de Usme y debía permanecer cumpliendo su turno en el CAI.

Los registros de las cámaras de seguridad permitieron establecer que el patrullero se durmió en tres oportunidades durante la jornada. La última quedó registrada hacia las 5:45 de la mañana, cuando tomó una bandera de Bogotá y la utilizó para arroparse mientras dormía.

El uniformado aceptó su responsabilidad por el delito de abandono del puesto durante la audiencia de formulación de cargos.

El Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento profirió la condena y le impuso una pena de seis meses de prisión.