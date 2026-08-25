EE.UU. entrega 30 radios tácticos a la Policía Nacional para operaciones contra el crimen organizado

La Policía Nacional recibió de Estados Unidos 30 radios tácticos Falcon III RF-7850M-HH para fortalecer las comunicaciones y la capacidad de reacción de sus unidades durante operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras manifestaciones del crimen organizado.

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La donación fue realizada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL), a través de la Embajada de ese país en Colombia. Los equipos serán utilizados especialmente por uniformados del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) y del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER).

Según explicó el jefe nacional del Servicio de Policía, mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, los nuevos equipos permitirán mejorar la coordinación entre las unidades desplegadas en terreno y su capacidad de respuesta frente a las estructuras criminales.

“Esta capacidad debe traducirse en más eficiencia, más coordinación y mejores resultados; la tecnología fortalece nuestra misión, pero son el profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio de cada uno de nuestros policías los que hacen posible proteger la vida y la seguridad en el país”, aseguró Alarcón.

La Policía señaló que los radios tendrán especial importancia en operaciones desarrolladas en zonas con condiciones geográficas complejas, donde mantener comunicaciones seguras y oportunas puede ser determinante para la coordinación de las unidades y la seguridad de los uniformados.

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