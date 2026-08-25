Gobierno prepara uso de buques de Armada para recluir cabecillas y bloquear comunicaciones ilícitas

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanzará en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que articulará las capacidades del INPEC y la Armada Nacional como parte de las medidas para enfrentar a estructuras criminales que continúan delinquiendo desde los centros de reclusión.

La estrategia contempla fortalecer el aislamiento de integrantes de organizaciones criminales y estará acompañada de nuevas medidas para bloquear las comunicaciones ilícitas desde las cárceles. Para esto, la operación de los sistemas inhibidores será trasladada a la Policía Nacional, que trabajará de manera conjunta con el Ministerio TIC y los operadores de telefonía móvil.

El anuncio hace parte del plan de choque para Barranquilla y su área metropolitana definido durante el Consejo de Seguridad encabezado por el presidente De La Espriella y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.

Como parte de las medidas, el Ejército desplegará 50 hombres de Fuerzas Especiales para apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional. Además, otros 60 militares serán destinados al control y bloqueo de corredores estratégicos que conectan al Atlántico con otros departamentos.

La Policía también fortalecerá sus capacidades de inteligencia e investigación criminal. Barranquilla recibirá un porcentaje de los 2.000 nuevos uniformados que se graduarán en estas especialidades para reforzar las operaciones contra las estructuras criminales.

“Aquí iniciamos, a partir de hoy, un plan de choque donde, de manera articulada, toda la institucionalidad se va a comprometer a recuperar a Barranquilla y su área metropolitana”, aseguró el ministro de Defensa.

El Gobierno anunció además que reforzará la coordinación con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en investigaciones y operaciones contra las organizaciones responsables de delitos como la extorsión y otras actividades criminales en Barranquilla y su área metropolitana.