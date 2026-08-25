“Decisiones de administración Trump son inaceptables”: Claus Kreß tras ataques a miembros de la CPI

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló este martes, 25 de agosto, Claus Kreß, director del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia, en Alemania, quien se refirió al pulso y la coyuntura que hay, actualmente, entre el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y la Corte Penal Internacional.

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Críticas al accionar de Estados Unidos con la CPI

En su primera intervención, Kreß fue puntual y criticó el proceder que ha tenido Estados Unidos con miembros de la CPI, como su presidenta y uno de sus abogados de la Fiscalía de la entidad.

“Estas decisiones tomadas por la administración de Donald Trump son inaceptables”, apuntó.

Añadiendo, a su paso, que aunque “es posible y es legítimo criticar una institución internacional, incluida la CPI, debe hacerse basado en argumentos legales, no en algún tipo de manipulaciones por el poder”.

Llamado a los aliados

Por otro lado, el experto en derecho, también hizo un llamado a los miembros de la CPI para que defiendan a la entidad de la coyuntura.

“La ley internacional lo que requiere en este momento, en este tiempo, es que esas naciones poderosas como Estados Unidos y la Federación Rusa, sigan el orden internacional, y es importante, también, que sus aliados, los poderes más débiles, por llamarlos así, o medianos, se pronuncien y defiendan el fundamento de la CPI”, advirtió.

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Y agregó: “Hay que defender a la CPI mientras Estados Unidos mantenga esa decisión de remeter contra la Corte. Primero, y muy importante, hay que fortalecer a la Corte Penal Internacional internamente, todos los estados que hacen parte y los estados que no, también, idealmente, pero que creen en la ley internacional, deben manifestar su apoyo públicamente a la CPI”.

“Es muy crucial que todos esos estados aliados que forman parte de la CPI no cedan a esa presión de los Estados Unidos para dejar el Estatuto (de Roma). Es muy fuerte y duradera esa presión de un gobierno como los Estados Unidos, es bastante intensa, pero como dije antes, es una forma que no es leal a su propia tradición en la que Estados Unidos siempre ha estado a favor de la ley internacional, incluso, va en contra de ellos mismos. Esos países pequeños o medianos, aliados de los Estados Unidos, no deberían ceder a esa presión, es importante que se den cuenta que la idea de la CPI es mucho más fuerte”, apuntó.

¿Arremetida de EE.UU contra la CPI es por accionar de la entidad contra Benjamín Netanyahu?

En esa misma línea, Kreß explicó que él cree que esta arremetida “no tiene un solo nombre”, ya qué, según aseguró, los choques entre ambos son más antiguos y vienen de más atrás.

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Sin embargo, reconoció que esa investigación de la CPI contra el primer ministro de Israel sí “es verdad que ha aumentado las tensiones políticas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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