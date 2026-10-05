“Ganar era cuestión de seguir intentándolo”: David González tras victoria agónica frente a Llaneros

América de Cali logró una victoría al último minuto frente a Llaneros en condición de visitante y dio un paso más para meterse en los cuadrangulares finales. El equipo vallecaucano es primero con 27 puntos en 12 partidos y se ubica como líder del campeonato.

Al término del primer tiempo el América caía 1-0 gracias a un gol de Francisco Meza, sin embargo, el equipo logró empatar y luego remontar en 20 minutos.

Esto dijo González acerca de cómo manejó el partido: “En el entretiempo hablamos de mantener la paciencia, de no perder la concentración ni el plan de juego... teníamos que encontrar esos últimos pases y tener la tranquilidad para definir”.

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A partir del gol local, Llaneros se metió atrás para defender el resultado que finalmente se pudo revertir. Al respecto dijo el técnico ‘Escarlata’: “Tratamos de que las cualidades colectivas e individuales aparecieran, me parece que Llaneros hizo lo que tenía que hacer irse arriba y defender el marcador, pero tenemos jugadores que pueden romper esquemas rígidos, tenemos calidad para remontar partidos como este”.

América, que tuvo un 60% de posesión, siempre buscó el resultado hasta los minutos finales y González afirmó que siempre se sintió confiado: “Durante todo el partido tenía la sensación de que podíamos empatarlo y luego pensar en remontarlo. Lo de nosotros era cuestión de seguir intentándolo”.

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Desde diciembre de 2025 el antioqueño asumió el rol de dirigir al América. Afirmó que este tipo de partidos, cuando toca trabajar más las jugadas, los ha venido trabajando desde que llegó.

“Es producto de la experiencia, llevamos un tiempo trabajando juntos, era algo que solía pasarnos hace un año (perder la paciencia en el juego) y producto de eso se habla con el equipo, se muestran videos y se trata de hacerle ver al jugador que muchas veces perder la paciencia y alejarse del plan de juego no lleva a nada”.

El siguiente duelo del América será el próximo 11 de octubre frente a Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, en caso tal de volver a sumar de a tres, el equipo caleño practicamente aseguraría su clasificación con 30 puntos.