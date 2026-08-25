América de Cali vs Junior: Fecha y hora del partido por la jornada 7 de la Liga Colombiana // Colprensa

Este duelo de grandes en la fecha 7 de la Liga - II tendrá como protagonistas al América de Cali y al Junior de Barranquilla. El partido tenía previsto jugarse en el Estadio El Campín de Bogotá, sin embargo, la decisión fue revertida debido a los desmanes del partido contra Santa Fe. Por tal razón, el encuentro se jugará en Palmira.

Ambos clubes llegan al partido con un empate en la fecha anterior, el América empató de visitante 0-0 contra Santa Fe y el Junior 1-1 contra Once Caldas, de local.

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Los diablos rojos cambian de sede

El equipo vallecaucano tenía previsto jugar las próximas 4 fechas de local en El Campín de Bogotá ante la imposibilidad de jugar en el Estadio Pascual Guerrero, que sufrió afectaciones en su estructura luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

Sin embargo, en la jornada 6, América visitó ese estadio para enfrentarse a Santa Fe, pero pasados los 30′ minutos de partido, los hinchas de ambos equipos invadieron el terreno de juego y se enfrentaron entre ellos, dejando una imagen bochornosa del fútbol colombiano.

Afortunamente las autoridades pudieron parar el enfrentamiento y el partido pudo seguir. A pesar de la continuidad del compromiso, Dimayor decidió que América no podrá ser local en la capital del país.

América, líder en solitario

Con 4 victorias y 1 empate, América es puntero del campeonato con 13 puntos, dos más que Llaneros, su más cercano perseguidor. Además, tiene la mejor diferencia de gol 11 tantos a favor y cero en contra, convirtiendose también en el único equipo con el arco en cero.

Gracias a la seguidilla de victorias en el inicio de la liga, los escarlatas se ubican en el segundo lugar de la tabla de reclasificación, lo que les da la clasificación a la Copa Libertadores. Con dos partidos menos, América se encuentra a 14 unidades del líder, Nacional.

Mal comienzo para Junior

El tiburón vive un presente totalmente contrario a su rival, el Junior es decimoctavo con 1 solo punto luego de 3 partidos. El único empate que logró fue en la fecha inmediatamente anterior frente al Once Caldas, partido que empató 1-1 en el Estadio Romelio Martínez.

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En sus dos anteriores salidas, vio la derrota contra Millonarios y contra Deportes Tolima, sumado a la eliminación de la Copa Colombia a manos de su filial, el Barranquilla FC.

Alineaciones probables de los equipos

América de Cali: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Danny Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Edson Tortolero, Tomás Ángel y Luis Quiñones.

D.T.: David González.

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Juan David Ríos, Bryan Castrillón; Cristian Barrios, Luis Muriel y Kevin Pérez.

D.T.: Alfredo Arias.

Fecha y hora: 26 de agosto - 6:20 PM

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Competición: Liga Colombiana - Jornada 7