Sebastián Viera sigue confiando en la clasificación de Junior a cuadrangulares: “Hay posibilidades”

Junior de Barranquilla empeoró sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de Liga Colombiana, luego de caer por 3-1 frente al Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini. A pesar de tener un hombre de más en cancha cuando el partido se encontraba igualado, los atlanticenses fueron incapaces de conseguir la victoria.

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Lo anterior deja al Junior con muy pocas chances matemáticas de meterse a los cuadrangulares finales, entendiendo que suma tan solo 9 puntos y le quedan ocho encuentros por disputar. Así pues, debe firmar un rendimiento prácticamente perfecto para defender el bicampeonato que trae en su espalda.

Viera sigue confiando en la clasificación de Junior a cuadrangulares

Justamente sobre dicho panorama habló Sebastián Viera, ídolo y acutal entrenador del Junior, en conferencia de prensa. Para el uruguayo, aunque las chances sean mínimas, siempre creerá en lo que puede dar su nómina y por supuesto confía en lograr meter al equipo a las finales del segundo semestre.

“Hay que seguir trabajando, hay posibilidades y hay que pelear por la clasificación. Lo vamos a hacer. Acá no importan las individualidades, acá lo que importa es el grupo y el equipo. No se puede mirar si me salgo o no me salgo, nos salvamos todos o nos enterramos todos”, señaló ante los medios de comunicación.

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Y complementó al respecto: “Hay que salir de esto con gallardía y trabajo. Sabemos que somos un equipo grande y tenemos jugadores con jerarquía para salir de esta situación”.

Partiendo de que el promedio para clasificar son 30 puntos, Junior, que suma 9, está obligado a ganar al menos siete de los últimos ocho encuentros que tiene pendientes para pensar en las finales de la Liga.

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