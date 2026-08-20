De la Espriella confirmó cúpula militar anticipada por Caracol Radio: estos son los perfiles

Luego de la primicia de Caracol Radio sobre los cambios en la línea de mando de las Fuerzas Militares, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó desde Barranquilla los principales nombres que integrarán la nueva cúpula militar de su Gobierno.

El general Erick Rodríguez Aparicio será el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares. El oficial regresa al servicio activo después de haber sido subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y segundo comandante del Ejército. Durante su carrera también comandó el Grupo de Caballería N.º 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y la Primera División.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares fue confirmado el general Carlos Carrasquilla, quien hará parte de la nueva línea de mando del Comando General.

A lo largo de su destacada carrera militar, ha desempeñado importantes cargos de mando, dirección y asesoría, entre los que se destacan: Oficial de Enlace de la Fuerza Multinacional de Observadores (MFO) en el Sinaí, Comandante de la Fuerza de Tarea Dragon en el Oriente de Caldas, Comandante del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento No. 03, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil No. 36. Además de Comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, entre otros cargos.

En el Ejército Nacional, el presidente confirmó al general José Bertulfo Soto como nuevo comandante de la institución, mientras que el general Rodolfo Morales será el segundo comandante. Morales fue, entre otros cargos, comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército.

Por su parte, el general Óscar Leonel Murillo regresará al servicio activo para asumir como director de la Escuela Superior de Guerra. Murillo fue comandante de la Séptima División y también ocupó cargos en el Comando General de las Fuerzas Militares.

Dentro de sus principales cargos se ha desempeñado como: Sub Jefe de Estado Mayor Administrativo del Comando General de las Fuerzas Militares. De igual forma Comandante de la Séptima División, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en el Departamento del Chocó, Comandante de la Décima Primera Brigada en el Departamento de Córdoba, Jefe del Departamento de Planeación del Ejército y Oficial de Operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido entre otros cargos.

Aunque Caracol Radio había anticipado los nombres del vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero para la comandancia de la Armada y del general Lozano para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el presidente finalmente tomó una decisión diferente para estas dos Fuerzas.

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