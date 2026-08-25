Hay fecha para ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar. ¿Cuándo será?

Bucaramanga

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el mayor general Erick Rodríguez Aparicio invitó a los compañeros del colegio donde estudió en Bucaramanga a la ceremonia militar y policial que marca su reintegro a las filas.

El general Rodríguez, quien era el subjefe de operaciones del comando del Ejército, fue llamado a calificar servicios en mayo de 2026. La decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro ocurrió luego que el oficial hablara de una posible carnetización de la población por parte de las disidencias de las extintas Farc en los departamentos de Meta y Guaviare.

Con la llegada del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se consideró el reintegro de oficiales como el general Rodríguez Aparicio para la conformación de la nueva línea de mando en la cual destaca como el oficial de mayor antigüedad.

La tarjeta de invitación que el oficial compartió con sus amigos de la Nacional de Comercio de Bucaramanga indica que la ceremonia conjunta de reconocimiento del ministro de defensa nacional y de la cúpula militar y policial será este miércoles 26 de agosto a las 10 de la mañana en el campo de paradas de la escuela de cadetes “general José María Córdova”.

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Otro oficial que estaba en la reserva, el general Óscar Leonel Murillo también retorna a filas por llamado del nuevo gobierno; fue designado como director de la Escuela Superior de Guerra.

Durante la presentación de la nueva cúpula militar en la sede alterna de Barranquilla, el pasado 20 de agosto, el presidente De La Espriella dijo que los oficiales tienen el compromiso de “liberar a Colombia del crimen, el delito, la zozobra diaria del narcoterrorismo”.

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En el acto, el jefe de Estado calificó la nueva cúpula como “absolutamente extraordinaria” porque “está integrada por los mejores soldados”.

¿Quién es el general Rodríguez Aparicio?

Las Fuerzas Militares de Colombia informan que el mayor general Erik Rodríguez Aparicio ha consolidado una destacada trayectoria militar y profesional dedicada a la seguridad y defensa nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Reseñan que el oficial nació en Bucaramanga; se graduó de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990 como profesional en Ciencias Militares, obteniendo el grado de subteniente del arma de Caballería.

Agregan que el general fue comandante del Grupo de Caballería Número 16 Guías del Casanare; la Fuerza de Tarea Sumapaz; la Séptima Brigada del Ejército; la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y la Primera División del Ejército Nacional.

Además, estuvo como adjunto militar en la Embajada de Colombia en Londres y como oficial de enlace ante el Ejército Sur de los Estados Unidos.

El general Rodríguez ha recibido las máximas distinciones militares, entre las cuales destacan las medallas Cruz de Boyacá y la de Servicios Distinguidos en Orden Público que la ha sido otorgada en cuatro oportunidades.