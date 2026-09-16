FAC insertó equipos de rescate para ubicar a ocupantes de Cessna T-206 siniestrada

La Fuerza Aérea Colombiana realizó la inserción de un equipo de Recuperación de Personal especializado en búsqueda y rescate a aproximadamente 9.200 pies de altura, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, para avanzar en la ubicación de los ocupantes de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985G.

Los rescatistas fueron desplegados en el área donde previamente fueron localizados indicios asociados a la aeronave. Su misión es verificar el sector y continuar con las labores de búsqueda y rescate, en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP.

El procedimiento se desarrolla en una zona de alta complejidad por las condiciones del terreno, caracterizado por ser agreste y de difícil acceso. La altura, cercana a los 9.200 pies, representa además un desafío para el despliegue y desplazamiento de los equipos que permanecen en el área.

A estas dificultades se suman las condiciones meteorológicas que se presentan en el sector y que complican el desarrollo de las maniobras aéreas y la continuidad de la operación.

Pese a estas condiciones, los rescatistas de la Fuerza Aérea Colombiana permanecen en el área adelantando las labores de búsqueda, mientras las capacidades institucionales continúan desplegadas para avanzar en la localización de los ocupantes de la aeronave