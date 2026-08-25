Diputados venezolanos respaldan retiro de alcabalas

Cúcuta.

El anuncio del Gobierno de Venezuela sobre el retiro de las alcabalas policiales en las carreteras del país fue respaldado desde la frontera por sectores de la oposición, que consideran que estos controles han terminado afectando la movilidad de los ciudadanos y de quienes ingresan al territorio venezolano desde Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, la diputada venezolana Karim Vera calificó como positiva la decisión y aseguró que las alcabalas se han convertido en un obstáculo para el libre tránsito.

“Por fin entendieron la dificultad que resulta para poder ejercer el libre tránsito en Venezuela, lo que ocasionan las alcabalas”, afirmó.

La parlamentaria pidió que la medida no se limite a los puestos de control de la Policía, sino que también alcance las alcabalas instaladas por organismos militares, como el Ejército y la Guardia Nacional.

“Ojalá, y esto sea una medida definitiva, no solamente con las alcabalas policiales, sino también con las alcabalas de los cuerpos militares que hay a lo largo y ancho de Venezuela”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Vera está relacionado con los presuntos cobros irregulares que, según denunció, enfrentarían ciudadanos y comerciantes durante sus desplazamientos por las carreteras venezolanas.

La diputada aseguró que esta situación afecta particularmente a quienes viven en la frontera y se movilizan desde Cúcuta hacia Venezuela.

“Muchas veces nosotros que vivimos en la frontera, desde la hermana ciudad de Cúcuta, toca pagar peajes, por llamarlo de alguna manera”, manifestó.

Ante las dudas sobre el impacto que podría tener el retiro de estos controles en materia de seguridad, Vera sostuvo que, desde su perspectiva, la medida podría generar mayores condiciones de tranquilidad para quienes utilizan las carreteras.

“Realmente creo que lo que va a traer es más bien tranquilidad a los usuarios de las vías de comunicación en Venezuela”, aseguró.

La diputada cuestionó además que estos puntos de control estén cumpliendo, según su valoración, una función efectiva de protección para los ciudadanos.

“Los venezolanos nunca nos hemos sentido, o en los últimos años no nos hemos sentido protegidos en ningún momento por estos cuerpos de seguridad que más bien atentan contra el libre tránsito”, afirmó.

Vera también señaló que las alcabalas se han convertido, según su denuncia, en escenarios de presuntos cobros irregulares por parte de integrantes de los organismos de seguridad.

“Más que generarle seguridad a la ciudadanía tachirense y venezolana, lo que ha servido es de una generación de recursos de manera irregular, de manera ilícita”, sostuvo.

El Gobierno venezolano ha anunciado que, tras el retiro de las alcabalas, se utilizarán patrullajes en las vías como mecanismo de vigilancia y seguridad, con el objetivo de mantener presencia de los organismos encargados del control territorial.