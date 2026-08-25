Char y Verano agradecen a De la Espriella por traslado de 20 presos de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, agradecieron al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por ordenar el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en Barranquilla.

De acuerdo con el anuncio, diez de estas personas estaban detenidas en estaciones de Policía y otras diez permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

Char destacó la decisión y agradeció al presidente por atender la situación de seguridad de la ciudad.

“Gracias, presidente, por escucharnos y por la voluntad de enfrentar con rigor y contundencia a estos terroristas”, dijo el alcalde.

Char agregó que sacar a estas personas de Barranquilla y trasladarlas a una cárcel de máxima seguridad permitirá “desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”.

El mandatario distrital calificó la medida como una señal de que “sí se puede enfrentar y acabar con este flagelo que hoy golpea a miles de colombianos y barranquilleros”.

“La seguridad se defiende con autoridad”

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano también agradeció al presidente por la decisión y aseguró que los resultados comienzan a evidenciarse tras el Consejo de Seguridad liderado junto con el mandatario nacional.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, gracias por escuchar a Barranquilla y al Atlántico, y por actuar con decisión. Ya se empiezan a ver los resultados del Consejo de Seguridad que lideramos junto a usted”, precisó Verano.

El gobernador sostuvo que el traslado de las 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios fuera de la ciudad representa “un paso contundente para frenar la dinámica criminal que pretende seguir operando desde las cárceles”.

Verano señaló además que desde el Atlántico respaldan estas decisiones y afirmó que no se puede permitir que las cárceles continúen siendo “centros de operación para extorsionar, amenazar o impartir órdenes criminales”.

Finalmente, el gobernador reiteró que continuarán trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y el Gobierno nacional para recuperar la tranquilidad de los atlanticenses.

“La seguridad se defiende con autoridad, coordinación y resultados”, concluyó Verano.