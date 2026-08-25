Alcaldía de Barranquilla desaloja locales comerciales en inmediaciones de la Aleta del Tiburón Foto: captura de pantalla.

La Alcaldía de Barranquilla adelantó un operativo de desalojo de al menos 20 establecimientos comerciales ubicados en el parqueadero Merlín, en inmediaciones de la Aleta del Tiburón, como parte de un procedimiento para recuperar este espacio. En el operativo participaron uniformados de la Policía, personal de la Comisaría de Familia, la Personería de Barranquilla y otras entidades del Distrito, además de unidades del antiguo Esmad.

De acuerdo con la administración distrital, los establecimientos ocupaban el área sin contar con los requisitos legales correspondientes para instalarse en este espacio.

El procedimiento generó inconformidad entre los comerciantes, quienes aseguran que la intervención representa importantes pérdidas económicas, con inversiones superiores a los 100 millones de pesos en adecuaciones, equipos y decoración.

“Otras personas que su inversión es un poco más pequeña. Depende de la adecuación del local, del tamaño del local. (…) uno más o menos se da cuenta de cuál es la inversión, más o menos uno puede hacer un estimado”, señaló una de las personas afectadas.

Ante la situación, los propietarios de los establecimientos buscan alternativas, entre ellas una posible reubicación o algún mecanismo de compensación por las inversiones realizadas y las pérdidas derivadas del cierre. Aunque reconocen que el sector hace parte de los procesos de transformación turística y urbana de Barranquilla, piden que se tenga en cuenta el impacto económico que deja el desalojo de sus negocios.