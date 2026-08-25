Puerto Colombia vigila 40 mil metros cuadrados de tierra ante riesgo de cesiones irregulares

15 predios que suman cerca de 40 mil metros cuadrados permanecen bajo vigilancia en Puerto Colombia, ante el riesgo de que terrenos destinados al uso público terminen en manos de particulares. La alerta fue planteada por la administración municipal, en medio de las denuncias que ya existen por presuntas irregularidades en la transferencia de otros lotes.

El caso que encendió las alarmas corresponde a un terreno de más de 5.000 metros cuadrados que Argos cedió al municipio para ser destinado como zona verde. De acuerdo con las denuncias, posteriormente habría sido cedido gratuitamente a un particular.

La preocupación se extiende a otro predio de más de 33.000 metros cuadrados, que habría sido subdividido en cinco lotes después de una transferencia cuestionada. El caso también está bajo investigación y hace parte de las alertas que han llevado a las autoridades a revisar otros predios que podrían encontrarse en una situación similar.

El jefe de la Oficina de Planeación de Puerto Colombia, Mauro Suárez, explicó que algunos de los 15 lotes todavía no han sido entregados jurídicamente por los desarrolladores, debido a que la normativa permite que las zonas de cesión sean transferidas una vez culminen los procesos de urbanismo.

Suárez señaló que los urbanizadores no solo deben realizar el traspaso de los predios ante los instrumentos públicos para que las matrículas queden a nombre del municipio, sino que también deben entregarlos “limpios y cerrados”, con el propósito de que la administración pueda iniciar las labores de vigilancia.

El funcionario aseguró que la administración mantiene comunicación permanente con los desarrolladores para fortalecer el control sobre estos terrenos y buscar que ellos mismos contribuyan a evitar posibles ocupaciones o irregularidades.

Empresarios se suman a las denuncias

El empresario Christian Daes se pronunció sobre este caso y afirmó en X: “No vamos a permitir que el Lote que @Grupo_Argos regaló hace 10 años para un parque se lo roben entre un ex funcionarios de puerto y un ciudadano ya identificado”.

Daes también cuestionó la actuación de funcionarios de Instrumentos Públicos y aseguró: “al funcionario de instrumentos públicos que los apoya en Bogotá lo vamos a denunciar por bandido”. La Alcaldía, por su parte, ha presentado denuncias y busca recuperar los terrenos que considera bienes de uso público.

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Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, recordó que estas áreas no son una entrega voluntaria del urbanizador, sino una carga urbanística establecida por ley y, una vez transferidas, adquieren la condición de bienes de uso público.

Camacol señaló que estos espacios tienen protección especial y son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para esclarecer lo ocurrido, garantizar el cumplimiento de la normatividad y adoptar medidas para proteger estos bienes.