Un concejal de Sogamoso comparece ante la JEP por falsos positivos en Boyacá

Dumar Pérez García responde ante la JEP por el homicidio de Álvaro Hernández Pérez se desempeña actualmente como concejal del Centro Democrático en Sogamoso, Boyacá.

Paipa

Se trata de Dumar Pérez García quien responde junto a otros 23 exintegrantes del Gaula Militar Boyacá por al menos 10 casos de falsos positivos cometidos entre 2005 y 2008.

Pérez García participa en la diligencia de la Jurisdicción Especial de Paz que se realiza en Paipa responde en la audiencia de consolidación de aportes a la verdad en la que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas hace seguimiento a los compromisos del régimen de condicionalidad de 24 comparecientes de la fuerza pública que pertenecieron al Grupo Gaula Boyacá, quienes no son considerados máximos responsables en 10 hechos en los que civiles fueron presentados falsamente como bajas en combate entre 2005 y 2008 en Sogamoso, Aquitania, Pajarito, Duitama, Tasco, Labranzagrande y Tunja, en Boyacá.

Durante la diligencia el soldado profesional vinculado a un hecho ocurrido hace más de 20 años reconoció que, “hasta hoy me vengo a enterar que fue un falso positivo”. Más adelante pidió a sus compañeros asumir la responsabilidad de sus actos.

“Si nosotros tuvimos los pantalones para asesinar esas personas, porque no tenemos los pantalones de contar la verdad”.

María Eugenia Reyes, madre de Álvaro Hernández, joven que murió a manos de los miembros del Gaula Militar Boyacá y lo presentaron como baja en combate aseguró que le destrozaron la vida y advirtió que, “jamás los va a perdonar”.

Dumar Pérez García quien responde ante la JEP por el homicidio de Álvaro Hernández Pérez se desempeña actualmente como concejal del Centro Democrático en el concejo municipal de Sogamoso, Boyacá.