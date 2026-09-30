Concurso Nacional de Bandas y Aguinaldo Paipano, en la agenda para gestionar apoyos de MinCultura

La ministra de Cultura, Paola Holguín, manifestó su interés en visitar Boyacá para conocer las manifestaciones culturales de las provincias.

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Yamit Hurtado, se reunió con la ministra de Cultura, Paola Holguín, para abordar proyectos y eventos culturales del departamento, entre ellos el Concurso Nacional de Bandas de Paipa, el Aguinaldo Paipano y la Banda Sinfónica Nacional.

“Pedimos esta cita con la ministra de Cultura por los contextos que maneja el departamento de Boyacá en todas sus manifestaciones culturales, sus eventos y sus estrategias”, explicó.

El congresista señaló que durante el encuentro quedó planteada una posible visita de la ministra a Boyacá para conocer las manifestaciones culturales de las diferentes provincias y analizar proyectos relacionados con el arte religioso y las rutas turísticas, gastronómicas y culturales.

“Ya quedó planteada una posible visita del Ministerio de Cultura precisamente al departamento de Boyacá”, afirmó.

También confirmó que se programaron mesas de trabajo con el Sistema de Bandas, el Aguinaldo Paipano y la Secretaría de Cultura para revisar posibles apoyos.

“Quedó también con Aguinaldo Paipano, quedó también con la Secretaría de Cultura para mirar otras rutas que podamos generar y buscar estos apoyos importantes que se requieren”, indicó.

Sobre el Concurso Nacional de Bandas, Hurtado destacó el respaldo de la Gobernación de Boyacá y señaló que se busca fortalecer el evento no solo desde lo financiero, sino también desde su sostenibilidad.

“No solo estamos buscando el apoyo, sino también mirar cómo se desarrolla y se autosostiene la cultura en el país, en el departamento”, sostuvo.

Finalmente, indicó que todavía no hay fecha para la visita de la ministra, debido a la discusión del presupuesto nacional.