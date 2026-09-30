Contribuyentes de Tunja podrán reducir hasta 95 % los intereses de mora del Predial e ICA

Tunja

Los contribuyentes de Tunja con deudas del Impuesto Predial y de Industria y Comercio (ICA) de 2025 y años anteriores podrán acceder a una reducción de hasta el 95 % en los intereses de mora, de acuerdo con el Acuerdo 017 de 2026, sancionado por el alcalde Rafael Acevedo Pedroza.

El beneficio será del 95 % para quienes paguen la totalidad de la obligación hasta el 17 de noviembre de 2026. Entre el 18 de noviembre y el 21 de diciembre, la reducción será del 75 %.

“Es un alivio pensado para ustedes, para las familias y los comerciantes de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde Rafael Acevedo Pedroza.

Para acceder al beneficio se deberá cancelar en una sola cuota el impuesto adeudado por cada vigencia. La medida reduce únicamente los intereses de mora y no el valor del impuesto.

En el caso del ICA y Avisos y Tableros, las sanciones podrán pagarse con el 50 % del valor actualizado hasta el 21 de diciembre. Los contribuyentes podrán consultar y pagar sus obligaciones a través del Portal Tributario o realizar el trámite presencialmente en la Oficina de Impuestos.